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让数字化赋能戏剧公共艺术教育

贾力苈 杨 华
2023年11月27日08:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　数字技术不仅提供了丰富多元的教育资源、灵活便捷的学习途径，而且不断革新艺术生产和传播方式。戏剧作为一门综合、现场艺术，面对数字时代崭新的表达方式，我们现有的知识系统应如何应对？戏剧美育又如何发挥其独特的作用？我们需要怎样的戏剧艺术公共教育？

　　科技与艺术的深度融合，推动戏剧从演出内容到形式进行着方方面面的革新。戏剧艺术一直以演员与观众共处同一个时空的现场性，作为其独特魅力所在。在数字时代，多媒体技术以更广泛、更深入的方式参与舞台呈现。

　　今年以来，首届“斯芬克斯元宇宙戏剧节”召开、AI参与创作剧本和演出、人工智能登上舞台等现象都进一步深化了现实与虚拟时空的交叉、重叠，推动戏剧艺术新形态的衍生。

　　同时，以沉浸、交互为特征的戏剧新场景也层出不穷，从商业综合体里的小型演艺空间，到酒吧、厂房、菜市场改造而成的互动体验场所，颇有万物皆可沉浸的趋势。

　　这些新形态、新场景，在带给观众更加直观、强烈沉浸体验的同时，也改变着戏剧审美的特点。这在带给艺术课堂更加生动案例的同时，也驱动教学方法的变革。对此，我们需要不断回到戏剧本体，教育本质，而不是舍本逐末。

　　对于数字技术变革时代的戏剧创作现象，我们需要辩证地看待，也需要寻求解决的方式。我们一直在思考：戏剧有无始终无法被替代的、数字技术无法改变的艺术能量呢？

　　实际上，只要想想那些始终具有跨越时代、媒介的作品，甚至对于今天流行娱乐形式依然展现出强大适应力的莎士比亚，还有那些观众喜闻乐见、常演常新的经典戏曲剧目，就能明白，古往今来戏剧打动观众的人性和情感力量是始终不变的。

　　今天，即使人工智能技术应用于戏剧演出，观众头戴VR观剧，创作者追求的依然是如何让观众身临其境、感同身受。同时，当科技让我们的传统艺术，尤其是古代绘画变静为动，现场观众变看为游时，我们也需要思考，当视觉已经可以将世界万物以及现实的不可能之物，都以无限逼真、直观的方式推至我们眼前，那么观看中的想象过程就变得更加弥足珍贵。

　　由此，中国传统审美活动中，那些对观众想象力积极参与的强调，就给人以深刻的启迪，包括古人欣赏山水画时的“卧游”行为，戏曲舞台上仅凭“一桌二椅”和演员身段动作，就“以歌舞演故事”，让观众想象出生动画面的美学观念等。对于中国优秀传统文化、艺术，尤其是上述审美经验的综合传承，不仅为艺术回归人提供了丰富的途径，强化了以学生体验为中心的教学设计需求，更为数字时代美育立德树人的根本任务，构建了一个立体多元的情感世界。

　　现代美育作为舶来品，自其进入中国之初就具有立足现实、融合中西的特点。正如蔡元培所言：“美育的基础，立在学校；而美育的推行，归宿于都市的美化。”艺术的普及如何让更多人感受美、欣赏美，始终是中国现代美育追求的核心价值所在。

　　数字化时代拓展了美的感知途径、形态，技术的发展尤其是生成式人工智能的流行，降低了艺术创作的门槛，增加了每个人都成为潜在艺术创作者或作品共同创作者的可能。

　　数字化为戏剧发展和艺术教育，提供了更多元的模式和表现的维度。一方面，技术变革带来丰富的戏剧新形态，从内容主题上赋能公共艺术课堂。另一方面，在不断融合前沿发展问题的同时，如何切实强化课堂活力，如何对中国传统审美文化经验、方法加以综合传承、现代化转化，成为今天高校戏剧公共课堂更好发挥戏剧能量、深化美育育人目标、提升教学效果的重要探索驱动力。

　　在数字化的加持下，我们相信中国戏剧艺术公共教育将取得更加丰硕的成果。

　　（贾力苈系北京第二外国语学院副教授，杨华系北京工商大学教务处副处长）

(责编：李昉、孙竞)

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