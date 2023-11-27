原标题：北京中考体育现场考试评分标准公布

日前，《北京市义务教育体育与健康考核评价现场考试项目评分标准》（以下简称《评分标准》）公布，2024年中考开始适用。

据了解，2021年12月，北京市教委发布《北京市义务教育体育与健康考核评价方案》，除增加过程性考核外，对现场考试内容进行了较大调整，进一步扩大了项目数，采取分类限选的方式，共划分四类、设置了22项考试内容，其中第一类（素质项目1）中长跑项目（男生1000米，女生800米）为必选，其余三类为可选，由学生在每类中自主选择1项，即每名学生在现场考试中共参加4项考试内容。

据介绍，对照原来体育中考现场考试项目，在此次评分标准的制定上，一方面科学调整了原有项目标准，包括男生1000米、女生800米、引体向上、仰卧起坐、实心球5个项目，其中男生1000米、女生800米、引体向上、仰卧起坐4个项目也是《国家学生体质健康标准（2014年修订）》的测试项目。另一方面新增的17个项目，也按照“达到良好即满分”的原则，参考《国家体育锻炼标准》、其他省市中考体育相关标准、实证数据分析和专家论证意见制定。新增项目难度不高于原有项目。

北京市教委相关负责人介绍，《评分标准》的制定坚持和体育与健康考核评价改革的初衷相一致，那就是应试和分数绝不是目的，而是以此为载体，引导孩子形成良好的健康生活习惯，真正实现在体育运动中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。同时注重科学性、基础性和公平性，考虑选择的多样性和个体的差异性，减轻压力，减小分数差异，强化过程，鼓励重在参与。

参与《评分标准》论证的专家，首都师范大学教育学院院长、教授张爽说：“体育进中考的目的不是要通过考试赋分给孩子划分三六九等，而是在以分数作为高利害考试录取依据的情况下，通过给体育‘一席之地’让家长意识到身体健康和体育锻炼的重要性。”

针对广大家长和考生关注的考试信息推送问题，北京教育考试院相关负责人表示，每名参加考试的考生可根据体育考试实施方案要求，自主选择考试项目，北京各区完成考务准备后，会通过初中学校将考试时间、考试地点、考试项目安排等信息及时通知到每一名考生，以便考生做好考试准备。具体安排和有关要求也都会通过学校提前告知考生和家长。

据介绍，《评分标准》公布后，北京市将开展全面系统的政策解读和培训，一方面，将政策内容、背后的考虑、对孩子健康成长和全面发展的意义准确、全面地传递至师生家长；另一方面，将加强培训指导，学校将有针对性地指导每一个孩子和每一个家庭，做好项目的选择和相应的准备。

“《评分标准》从全体学生实际体能和运动技能基础出发，普通学生通过努力，绝大部分都可以达到优秀水平。”北京市陈经纶中学体育教师何伟说，作为一线的体育教师，可以花更多的时间和精力在专项教学中进行深耕，培养学生运动专长，引导学生在课内外进行自主锻炼和科学健身，为终身体育和健康奠定坚实基础。

（记者 董 城 本报通讯员 郭奕洲）

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