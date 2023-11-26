中新网北京11月26日电 今日，2024年度国考公共科目笔试将正式开考。本次国考报名人数首次突破300万，平均约77人竞争一岗位。

2024国考笔试拉开帷幕

11月26日，中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员公共科目笔试将正式开始，笔试时间为上午9:00—11:00进行行政职业能力测验科目考试，下午14:00—17:00进行申论科目考试。此前，25日下午14:00—16:00，8个非通用语职位外语水平测试，金融监管总局及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位以及公安机关人民警察职位专业科目进行笔试。

国家公务员局提醒，报名确认成功的报考者，于11月20日0:00至11月26日15:00期间登录专题网站打印准考证。

笔试在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和部分较大城市设置考点，报考者按照准考证上确定的时间和地点，携带准考证和报名时使用的身份证件等参加考试。

报名阶段热度攀升

据国家公务员局介绍，本次国考计划招录规模达3.96万人。网上报名与资格审查工作分别于10月24日18:00和10月26日18:00结束，共有303.3万人通过了用人单位的资格审查，通过资格审查人数与录用计划数之比约为77:1。

对比往年，2023年国考计划招录3.71万人，近260万人报名过审，通过资格审查人数与录用计划数之比约为70:1。本国考计划招录规模同比增加0.25万人，扩招约6.7%，报名人数首次突破300万人，报录比也有所增长，报名阶段热度持续攀升。

据相关机构统计，截至报名结束，竞争热度较高的前十个岗位报录比均超1700:1。最热职位报录比达到3572:1，该职位为国家统计局宁夏调查总队“宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3)”，在本次国考中仅招考1人。该职位招考专业广泛，包含9大类专业，学历要求硕士研究生及以上，对于政治面貌、基层工作年限、服务基层项目等均无限制。在本次国考报名中，该职位因高报录比受到广泛关注。

笔试结束后还需注意这些

笔试阅卷结束后，将由中央公务员主管部门确定各类职位笔试合格分数线，对西部地区和艰苦边远地区职位、基层职位和特殊专业职位等，将予以适当倾斜。

国家公务员局提醒各位考生，报考者可于2024年1月登录专题网站查询笔试成绩和合格分数线，具体时间另行通知。

根据《招考简章》中规定的面试人数与计划录用人数的比例，按照笔试成绩从高到低的顺序确定各职位进入面试的人选，并在专题网站上公布。

(责编：白宇、卫嘉)