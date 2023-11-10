原标题：华北电力大学：大思政课“电力”足

“迎着初升的太阳，肩负民族的希望，巍巍学府，电力之光……”嘹亮的歌声响彻华北电力大学礼堂，华北电力大学党委书记周坚给新生讲授开学第一课。学生们用激昂歌声告白祖国，跟随老师一起探索世界电力的起源，领略中国电力的百年丰碑，梳理老一辈华电人的贡献担当，明晰青年学子的时代使命。周坚勉励学生：“实现中华民族伟大复兴需要你们的努力，新征程上能源电力行业高质量发展的时代使命需要你们担当。”这样的开学第一课已经成为华电学子的必修课。

开学第一课，是华北电力大学特色“大思政课”的重要一环。在65年的办学历程中，学校立足“电力”特色优势，强化思政课程“主课堂”，深化课程思政“专课堂”，善用社会实践“大课堂”，探索出了具有电力特色的“大思政课”建设方案，引导华电学子以责任担当奔赴青春之约，以实际贡献回答时代之问。

在“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课堂上，王伟教授正在上课。教室中坐满了认真听讲的学生，课后还三五成群围着教师讨论。

除了王伟讲授的“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”，华北电力大学还有“习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地生动实践”“中国共产党简史专题”等近20门思政课。这些“思政必修课+选择性必修课+选修课”共同构成了立体化、多样态的思政课程体系。

为持续提高思政课的针对性和实效性，华北电力大学创新思政课教学方式，运用小组研学、情景展示、课题研讨、课堂辩论等丰富课堂教学形式。

此外，华北电力大学定期开展思政课“学生获得感”测评，常态化、制度化开展思政课教学满意度调研，评选思政课“精彩一课”、年度“最美课堂”，引导思政课教师在教学效果上下功夫。近两年来，思政课在全校学生的满意度测评中，非常满意占比96.8%。

在“工程热力学”课堂上，教师王修彦讲述自己祖辈燃烧秸秆、燃煤做饭取暖再到自己使用智能家电的故事，引导学生了解建设能源强国的重要性……在华北电力大学，把专业课讲好只是基本要求。教师们追求在每一次专业课讲授中实现一次价值引领。

华北电力大学不断创新课程思政开展的方式，深化课程思政与思政课程协同育人效应。实施思政课教师与专业课教师“1+1结对子”工程，并拓展到“思政课教师+专业课教师”“思政课教师+企业骨干”等形式的双师深度融合，增强思政课的专业性和专业课的思想性。

目前，学校已立项建设125门本科课程思政示范课，26门研究生课程思政示范课。其中有1门课程获教育部首批课程思政示范课程，并作为教育部能源动力类教指委唯一推荐课程上线高校课程思政教师培训网向全国推广，有5门本科课程和2门研究生课程获评北京高校课程思政示范课程。

同时，华北电力大学深挖红色教育“富矿”，先后在李大钊纪念馆、东北抗联教育基地等地建立实践教学基地，把课堂搬到红色场馆，让学生在可观可触、可追可及的地方感受时代赋予的使命和责任。2023年，学校先后与国家电网有限公司档案馆、国网江苏省电力公司党校、国网河南省电力公司党校联合开展实践育人，实现了“思政小课堂”与“社会大课堂”的有机联动。

2021年7月1日，华北电力大学学生蔡善慧作为庆祝中国共产党成立100周年大会献词团成员，站在天安门广场发出了“请党放心，强国有我”的誓言；2022年春节期间，华北电力大学142名冬奥会志愿者，坚守岗位投入冬奥会服务保障工作……

华北电力大学把学生送到重大活动的一线，让青年学子在志愿服务中感知时代脉搏，培养深厚的民族自豪和大国自信。学校利用志愿服务、国情研修、社会调研等多种渠道，将思政教育与助力乡村振兴、服务“双碳”目标等宏大主题相结合，让学生们在实践中受教育、长才干、作贡献。

“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”，华北电力大学努力用建好“大思政课”的实际行动回答这一教育的根本问题。“学校有责任、有能力、有信心用知识和智慧照亮青年学子的前程，助力他们插上腾飞的翅膀，成为强国建设、民族复兴的接力者和追梦人。”华北电力大学校长杨勇平说。

（记者 施剑松 通讯员 朱慧花 武昌杰）

(责编：郝孟佳、熊旭)