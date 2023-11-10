人民网北京11月10日电 （记者孙竞）据教育部消息，当地时间11月9日，正在法国巴黎举行的联合国教科文组织第42届大会通过了在中国上海设立教科文组织国际STEM教育研究所（UNESCO IISTEM）的决议，标志着教科文组织一类中心首次落户中国。

教科文组织大会教育委员会审议了该决议，会员国争相发言，创下大会单项议题发言国数量纪录。各国感谢中国关于在上海设立一类中心的建议，认为这是对教科文组织的大力支持，对于全球应对新科技革命带来的挑战、加快实现教育2030目标十分关键。各国赞赏教科文组织秘书处所做工作，支持关于在上海建立中心的决议草案。随后，会议主席宣布决议通过，会场响起长时间热烈掌声，各国代表纷纷向中国代表团表示热烈祝贺。

中国代表团团长、教育部部长怀进鹏在会议通过决议后的发言中表示，教科文组织的这一决议体现了会员国面向未来的远见卓识和团结合作的崇高精神，新研究所的设立对于提升教科文组织在相关领域领导力、实现本组织宗旨使命、应对当前复杂挑战、推动全球教育变革将产生积极影响。中国赞赏教科文组织秘书处的重视和高质量、高效率工作，感谢为中心设立提供智慧和帮助的所有国家、机构和人士。中国将认真履行承诺，全力配合教科文组织秘书处落实好本次大会决议，支持秘书处做好研究所的各项筹备工作，推动研究所早日建成运行。委员会的决议标志着本组织推进STEM教育工作的新起点，新的研究所必将汇聚全球智慧与力量，推动STEM教育不断迈上新台阶，为加速实现2030年可持续发展目标、建设一个更加美好的世界作出重要贡献。发言赢得全场热烈掌声。

国际STEM教育研究所系教科文组织组成部分，是教科文组织在全球设立的第10个一类中心，也是在欧美之外首个全球性一类中心。其主要职能是促进科学、技术、工程和数学领域从幼儿到成人各个阶段包容、公平、适切和优质的全民教育，发挥STEM教育领域信息交流中心、网络中心、资源中心和能力建设中心的作用，服务教科文组织战略和会员国需求，为联合国可持续发展议程及世界和平与发展作出贡献。

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