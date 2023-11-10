新华社北京11月10日电 题：优化招考办法 推动改革平稳落地——2024年高校部分特殊类型招生工作解读

新华社记者王鹏

记者10日从教育部获悉，教育部办公厅日前印发《关于做好2024年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》，部署做好2024年普通高校部分特殊类型招生工作。

通知出台的背景是什么？对下一步的工作，通知提出了哪些要求？特殊类型招生的监督制约机制有哪些？教育部有关负责人和相关专家学者对此进行了解读。

“艺术类专业和高水平运动队等特殊类型考试招生是高校招生工作的重要组成部分。”教育部有关负责人介绍，2021年印发的相关文件，提出完善和规范艺术类专业和高水平运动队考试招生的系列举措，相关规范管理措施已于2021年起逐步实施，相关招考政策将于2024年落地。

据悉，自2024年起，高校高水平艺术团不再从高校招生环节选拔，由相关高校从在校生中遴选培养。高水平运动队考生文化考试成绩全部使用全国统一高考文化课考试成绩；专业测试全部纳入全国统考，由国家体育总局牵头组织实施，高校不再组织相关校考。

该负责人表示，2024年高校特殊类型考试招生工作即将开始，为指导各地各高校稳妥做好相关工作，教育部印发了通知，对艺术类专业和高水平运动队等考试招生工作进行细化部署，确保各项工作平稳有序开展。

通知指出，2024年起，各省（区、市）省级统考对音乐类、舞蹈类、表（导）演类、播音与主持类、美术与设计类、书法类等科类基本实现全覆盖，戏曲类实行省际联考。

对此，上海市教育考试院党委书记刘玉祥认为，“新艺考”突出了统考“统”的价值，使得各类别艺术类人才的基本素养具备一定可比性，有利于引导艺考生从容开展有效的专业训练，也有利于增强高校艺术类专业布局的科学判断。

根据通知，高校艺术类专业招生实行“文化素质+专业能力”的考试评价方式。同时，通知明确指出，各省（区、市）应根据不同艺术专业人才选拔培养需求，因地制宜、分类划定、稳步提高艺术类各专业高考文化课成绩录取控制分数线。

“只有文化素养深厚、综合素质高的考生，才能在艺术追求的道路上走得更远、更久。本轮艺考改革适度提高考生文化成绩要求，有利于帮助考生更加理性地选择个人发展方向。”江苏省教育考试院副院长袁桂华说。

在高校高水平运动队招生方面，通知明确，从2024年起，符合生源省份高考报名条件，获得国家一级运动员（含）以上技术等级称号者方可报考高校运动队；2027年起，符合生源省份高考报名条件，获得国家一级运动员（含）以上技术等级称号且近三年在国家体育总局、教育部规定的全国性比赛中获得前八名者方可以报考高校运动队。

“提高运动成绩入门标准，确保运动员学生的高水平。”华中师范大学测量与评价研究中心主任胡向东说，“近年来部分高校早已将报名资格提高到了一级运动员，探索了有益经验，为全面提升运动成绩报名标准打下了基础。”

通知还对高校保送生保送资格提出了明确要求。对此，教育部有关负责人介绍，根据教育部等部门有关规定，中学生学科奥林匹克竞赛国家集训队成员、部分外国语中学推荐的优秀学生、公安英烈子女、退役运动员等人员具备高校保送资格。高校可按照招生政策规定从上述人员中招收保送生，其中公安英烈子女按有关规定只能保送至公安类院校。

“高校招收的外国语中学推荐保送生，继续加大向国家‘一带一路’建设发展所需语种专业及国家急需紧缺语种专业倾斜。”该负责人介绍，同时，通知鼓励相关高校培养“小语种+”复合型人才。保送至小语种相关专业的学生入校后不得转入小语种以外的相关专业。

针对特殊类型招生的监督制约机制，教育部有关负责人表示，通知要求各地和有关高校严格遵守高校招生“十严禁”“30个不得”“八项基本要求”等纪律要求，对在特殊类型考试招生中有违规违纪行为的考生、高校及有关工作人员，严格按照有关规定严肃处理，并追究有关人员责任。

(责编：胡永秋、杨光宇)