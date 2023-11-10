新华社北京11月10日电（记者王鹏）记者10日从教育部获悉，教育部办公厅日前印发通知，对做好2024年普通高校部分特殊类型招生工作作出部署。通知要求，各地和有关高校要加强特殊类型考试招生工作的组织领导，认真落实主体责任和监管责任，优化招考办法，推动艺术类专业和高水平运动队考试招生更加科学规范。

通知要求，各地要认真落实艺术类专业考试招生改革部署，有关高校要结合人才培养定位，科学制定校考专业考试招生办法，加强与省级统考衔接，合理确定校考形式及内容。2024年起，高校高水平艺术团不再从高校招生环节选拔，由有关高校从在校生中遴选培养。

根据通知，有关高校要紧紧围绕高水平运动队工作定位，根据学校运动队建设规划，优化招生项目范围。要严格招生程序，完善评价办法和招生录取机制，合理确定文化成绩要求。2024年起，高水平运动队考生文化考试成绩全部使用全国统一高考文化课考试成绩；专业测试全部纳入全国统考，由国家体育总局牵头组织实施，高校不再组织相关校考。

通知要求，严格考生资格审核。有关高校要认真落实特殊类型招生考生报名资格审核的主体责任，明晰相关类型人才选拔培养定位，科学确定本校报考条件、资格审核程序，会同各地严格审核考生的身份、学籍、省级统考、校考、高考报名等信息，并及时公布审核结果。不得降低报考条件，不得放宽资格审核标准。各省级招生考试机构要及时提供相关信息，积极支持高校做好资格审核工作。

通知明确，各地和有关高校要严格遵守高校招生“十严禁”“30个不得”“八项基本要求”等纪律要求。要按照有关部门部署，加强本地区艺术体育等培训机构规范治理，严禁机构进行虚假宣传、炒作考试录取结果，严厉打击培训机构组织考试作弊、干扰考试秩序等违规违法行为。

(责编：胡永秋、杨光宇)