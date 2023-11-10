“防范系统性风险与维护金融安全”平行论坛现场。中央财经大学供图

人民网北京11月10日电 （记者李依环）作为2023金融街论坛年会系列活动之一，由中央财经大学联合承办的“防范系统性风险与维护金融安全”平行论坛今天在北京举办，来自金融领域国际组织、研究机构、金融机构和国内外高校的专家、学者现场参会。

中央财经大学校长马海涛在致辞中介绍了中财大在推动建设中国特色现代金融体系中的主要举措。他表示，中央财经大学将紧密围绕国家战略需要，发挥学科优势，持续推进学科交叉融合，培养更多金融领域高层次人才，服务金融强国建设。

主旨演讲环节，国家金融与发展实验室理事长李扬、国际货币基金组织驻华首席代表Steven Barnett、北京大学国家发展研究院副院长黄益平、首都经济贸易大学校长吴卫星、中央财经大学副校长李建军等专家、学者围绕如何防范系统性风险与维护金融安全进行了阐述。

黄益平认为，化解金融风险是建设金融强国的重要内容，建议做实金融监管，同时通过监管、财政、央行分工合作共构国家金融安全网。

吴卫星谈到，近年来，我国家庭部门杠杆率出现大幅提升，金融系统服务居民家庭的能力需要提高，建议应当推广金融教育，优化相关金融产品法定披露要求，并建立长效的金融风险损失分摊机制。

会上，中央财经大学金融学院教授张宁发布2023中国金融科技创新指数。国家金融安全教育部工程研究中心副主任、中央财经大学金融学院教授韩东力发布股市舆情实时监控系统。此外，在主题演讲环节，来自北卡罗来纳大学教堂山分校、华盛顿学院、迈阿密大学、中央财经大学等国内外高校的学者进行分享交流。

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