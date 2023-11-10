人民网北京11月10日电 （记者李昉）“心怀一个梦想，迈开坚定的脚步，努力地攀登与前行！”近日，在浙江大学紫金港西校区化学楼报告厅里，有同学发现部分桌椅装上了金属铭牌，并刻上了寄语。

来自学长学姐的“跨时空”寄语。浙江大学供图

记者从浙江大学了解到，报告厅桌椅上的这些寄语，均来自于浙大的校友们。浙江大学化学系党委书记胡吉明介绍，2023年5月，学校推出”一桌一椅”认捐计划以来，化学系已收到50笔校友捐赠。捐赠的同时，校友们也以寄语的方式为年轻的学弟学妹们送上鼓励和祝福。这些捐款将用于报告厅和教室等硬件设施更换、设备运行维护、小规模装修改造等。

“学术报告厅和教室是浙大化学系最主要的学术交流场所，我们希望通过学长学姐的寄语，能够跨越时空为现在的浙大学子注入力量。”胡吉明说。

永不言败、保持热爱、在爱中寻世界……记者在采访中发现，每一段寄语背后都有故事。

曾秀琼是浙大化学系2001届博士毕业生，她的寄语是“人生路上总有荆棘和坎坷，请相信阳光总在风雨后，永不言败”。曾秀琼说，“为了写这句话，我想了很久，想起曾经求学过程中经历的失败与煎熬，也想起自己留校任教近30年中，身边学生的开心、烦恼与收获。希望通过这句话，让处在低谷中的学子感同身受，昂首挺胸地走出逆境，努力拼搏，不负韶华。”

浙大化学系2016届本科校友李忠宝的寄语是“在孤独中寻我，在爱中寻世界”。李忠宝说：“浙大本硕的七年对我的人格塑造起到很重要的作用，一直都希望能为系里发展贡献绵薄之力。浙大的教育一直在让学生思考和探索自我，回想求学和求职的点滴，尤以自我和真情最为重要。因此写下该寄语，希望学弟学妹们不迷路。”

浙大化学邬建敏课题组校友也参加了“一桌一椅”认捐计划，他们的寄语是“保持热爱，探求真理”。这也是邬建敏教授一直以来的教学理念，在这一理念的引导下，课题组的每一位成员在求学阶段都学有所成，毕业后也以积极的态度面对工作和生活。

一句句勉励的话语，感染、温暖着浙大的学子们。“上课的时候看到学长的寄语和祝福，内心有点被暖到了，感觉是在跟学长学姐隔空对话。”“看到学长学姐们的留言，感受到了满满的力量。”“只字片语，却是情真意切。”“希望传承前辈的薪火，跑好我们这一代的接力赛。”同学们说。

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