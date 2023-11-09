人民网北京11月9日电 （记者李依环）为充分发挥语文学科的育人功能，研讨统编教材与新课标的有效对接，同探教学评一体化实践路径，日前，北京市大兴区组织“走进智慧课堂·大兴区小学语文教育教学项目暨第五届‘名师进校教研周’”活动。

北京市大兴区教委副主任寇国新表示，希望广大教师锤炼自身过硬本领，以教育家的大视野、大格局、大情怀、大智慧推进大兴区基础教育高质量发展；助力学生全面发展，立足学生适应现代生活和未来发展的需要，打造高品质课堂；提升教育实践能力，借助名师引领课、讲座进行深入学习，共同探讨“教学评一体化”的实践方法。

北京市大兴区教师进修学校小学教研室主任王娜从精准规划项目研究、实践探索研究途径、教研转型助力一线三个角度进行了经验分享。北京小学大兴分校副校长许建从构建全阅读体系、营造全阅读氛围、调动各方面资源三个角度，分享了在实施项目研究过程中收获成长、建立专业团队的经验等。

据悉，本次活动为期一周，还同期组织举办了专家引领、实践探索、专业素养、课例展播等四个板块的系列活动。来自福州教育研究院、北京小学大兴分校、北京小学翡翠城分校、北京小学大兴分校亦庄学校、重庆两江新区等单位的专家、一线教师分享了教研体会、现场执教展示课程等。

“北京市大兴区‘名师进校教研周’活动，在五年的项目研究过程中探索出一些成功做法，推出了一些新鲜的经验。参与实验的班级取得了激发学生读书兴趣，养成读书习惯，促进课内外语文学习，不断提升学生语文核心素养的可喜效果。”教育部课程教材研究所研究员、中国教育学会小学语文教学专业委员会原理事长崔峦评价说。

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