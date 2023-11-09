本报记者 曹玲娟

志愿者在为参会人员提供展会信息。

人民网记者 翁奇羽摄

“服务进博会这样的国际盛会，对我们青年来说是很珍贵的锻炼机会。”今年第五次入选“小叶子”志愿者队伍的黄倩仪说。过去5年，2.5万余名志愿者参与进博、服务进博。今年，来自上海42所学校的5725名“小叶子”志愿者，在第六届进博会现场引导咨询、展会注册管理、嘉宾联络接待等9大类134种岗位上贡献青春力量、书写青春故事，展现新时代中国青年的精神风貌。

进博会国家展中国馆前，志愿者吴煜正忙着引导来宾参观展览。吴煜曾赴新疆支教一年，抽出空来，她还会给那里的孩子发照片和视频，分享进博会的精彩。站在进博会配套活动日程展板前，志愿者苏海量认真核对着各种信息，回答参观者提出的问题。

本届进博会招募的志愿者中，有15名外国留学生志愿者。来自上海外国语大学的沈诺兰曾在尼日利亚孔子学院学习中文，这是她第一次参与进博会。沈诺兰说：“我希望通过志愿服务，帮助更多人了解中国，增进中国与其他国家之间的友谊。”

本届进博会现场还活跃着一支港澳“小叶子”志愿者团队，由近30名香港青年和9名澳门青年组成，年龄最小的不满20岁。本届进博会5725名志愿者中，有过进博会志愿服务经历的有571人，占比约10%。今年，进博会还首次招募8名高中生志愿者来到“四叶草”，他们成为历届进博会志愿者中最年轻的力量。上海市向明中学高一学生李亦诚说：“第一次踏入‘四叶草’，就被这里深深震撼。我们一定要完成自己的职责，在服务和交流中锻炼自己。”

此外，共青团上海市委还组建了121人的志愿者讲师团，传递志愿服务经验；继续组建400人的“小叶子”体验者队伍，用年轻人的视角讲述中国故事、进博精彩；组建543个城市文明志愿服务站（岗、队），营造全城办博氛围，放大进博会溢出效应。

《 人民日报 》（ 2023年11月09日 10 版）

(责编：李依环、李昉)