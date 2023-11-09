本报记者 韩立群

“我一毕业就能有一份工作，打心里感谢学校的帮助。”乌鲁木齐职业大学残疾毕业生阿依古丽说，“在家乡工作，能尽最大努力用所学的知识服务村民，每天特别充实。”

乌鲁木齐职业大学高度重视毕业生就业工作，尤其对特殊困难群体毕业生给予重点关注、重点推荐、重点服务，用心用情用力开展针对性的就业指导和帮扶。

“特殊困难学生学习期间需要关心，对他们的就业更要付出关爱。一名特殊困难学生的背后是一个家庭，我们尽全力帮助他们实现就业，也就是帮助了他们背后的家庭。这是很有意义的事。”乌鲁木齐职业大学党委书记唐晓冰说。

乌鲁木齐职业大学落实就业工作“一把手”工程，将就业工作纳入全员绩效考核，成立以校党委书记为组长的就业工作领导小组、包联领导小组，每日听取就业工作情况汇报，定期召开专题会议研究毕业生就业工作，层层推进工作落实，形成“校党委主抓、就业中心统筹、院系为主、部门包联、全员参与”就业工作体系。

围绕低收入家庭、零就业家庭、孤儿等群体开展摸排调研，建立台账。班主任、专业教师、就业辅导员、学院领导一对一帮助，想方设法提高他们的就业本领。

“经过摸排，我们建立特殊困难群体学生台账1200余份，按照‘一人一策’，多维度着手，为特殊困难群体毕业生制订适合的求职、就业规划方案，进而实现就业。”乌鲁木齐职业大学招生就业处处长买合木提·马木提说。

乌鲁木齐职业大学以“心理健康月”活动为依托，从心理层面为特殊困难群体毕业生开展就业辅导。通过就业帮扶主题讲座、咨询辅导、素质拓展等形式，及时解决特殊困难群体毕业生就业过程中的心理困扰，缓解就业焦虑情绪，给他们吃上“定心丸”。

“学校将适合特殊困难群体就业的岗位信息送进教室、宿舍、食堂，贴心服务，针对性地提供求职招聘、就业政策宣传、岗位信息推送、职业指导和职业介绍等，切实解决他们的就业问题。”买合木提·马木提说。学校还邀请本校优秀毕业生、首届全国“基层就业卓越奖”获得者韩丽梅、曾在中国第一艘航空母舰辽宁舰服役并在护航任务中多次荣获嘉奖的女兵阿斯亚·艾麦提和克比努尔·吐鲁洪等来校现身说法，激励毕业生到祖国需要的地方去，为国家、为社会做出应有的贡献。

为帮助少数民族毕业生就业，乌鲁木齐职业大学将南疆地区毕业生就业工作作为重点来抓。校领导带队，组织30余名领导和教师，奔赴南疆四地州5个市、15个县、145个村，对162名学生进行家访，了解学生家庭情况和遇到的困难。与各政府部门对接，签订了“区校合作框架协议”“校企合作协议”，政府、学校、企业协调联动，各自发挥优势，确保了毕业生就近就地高质量就业。目前，已落实800余名毕业生的就业去向。

乌鲁木齐职业大学毕业生创业教育实现全覆盖。该校大学生“双创”基地先后被科技部、团中央、工信部、人社部授牌认定，是自治区唯一获得4个国家级资质的大学生孵化基地。该校积极推进大学生创业工作，构建以创业学院为平台的创新创业教育模式，依托大学生“双创”基地孵化创业项目，持续吸纳毕业生就业创业，累计吸纳毕业生109人。

(责编：郝孟佳、李昉)