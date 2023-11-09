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回东北种地的年轻人

本报记者 方 圆
2023年11月09日08:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　孙忠宇大学毕业后选择了回乡务农，如今他已经是黑龙江省齐齐哈尔市克东县的种植大户，种植面积达到1.2万亩，年收入超过200万元。这一切，与当地新的发展机遇有着密切关系。

　　2013年，孙忠宇开始跟父亲一起，承包几百亩玉米地。全家老小齐上阵，一年投入不少，但遇上年景不好可能赔本。孙忠宇说，由于没有固定销路和订单，他一直不敢扩大种植规模。

　　转机出现在2019年。飞鹤乳业公司在当地寻找合作伙伴，种植牛吃的玉米青贮。有些农户在犹豫，一是之前没有见过这样的合作，二是怕企业钱给的不及时。“我寻思，飞鹤这么大企业肯定没问题的，有了合作就不愁销路，相当于旱涝保收。”孙忠宇说，他率先签下了合同。

　　虽然都是种玉米，但之前主要是收获玉米粒，现在需要收割绿色植株，玉米品种、种植要求、收割时间等都有很大不同。合同签订后，飞鹤牧场派出了专人全程进行种植、田间指导，包括种植品种、种植技术、种子、用肥等，让作物更健康的生长。这样牧场可以收获更优质的饲料，孙忠宇也可以获得更高的收入。

　　到了收割季，与之前不同的是，刚开始收青贮，他就收到了订单金额30%的费用，收割完成后15天之内，所有的钱都打到了账上。孙忠宇第一次，这么快收到了来自土地的回报。种植玉米青贮的收入，平均一亩比原来提高了100多块钱，孙忠宇第一年的收入就增加了二三十万元。

　　订单在手，不愁销路，孙忠宇从银行贷款，将种植面积从2000亩扩大到现在的1.2万亩。“之前种地靠人，现在全是机械化了，光买车这几年就花了上千万。”孙忠宇说，十几台收割机、翻地机等，只需四五个人就可以完成一万多亩地的耕种和收割。伴着轰鸣声，数台大型收割机穿梭在玉米地里，一株株玉米齐刷刷被卷入机器，经粉碎后被装入配套作业运输车中，2小时内运到飞鹤的牧场。

　　孙忠宇的生活也发生了不小变化。他买了新车，换了大房子，这是他以前不曾想过的生活。

　　富起来后，孙忠宇开始带动周围农户增收。一些农民把土地流转给孙忠宇后，有的选择到附近的飞鹤牧场务工，有的在孙忠宇的合作社上班，很多人收入翻了番。

　　数据显示，截至目前，飞鹤乳业在黑龙江、吉林等地投资建设了11个现代化智能工厂，12个自有牧场，累计带动15万农民就业，并有效带动牧草种植、包装配套、物流运输等上下游产业的协同发展。

　　如今，越来越多的年轻人，被东北新的发展机会所吸引，和孙忠宇一样选择了回到家乡。人才回流、企业落户，农村有了更多机会、家门口有了高薪工作。

(责编：李昉、郝孟佳)

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