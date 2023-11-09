本报记者 周姝芸文/图

托福和GRE考试区为学生、家长提供咨询服务。

英国教育展区的相关负责人正在答疑。

教育展设置了高校海报画廊，展现教育创新成果。

日前，被誉为“中国留学市场风向标”的中国国际教育展在北京国家会议中心举行。来自34个国家和地区的362所教育机构参展，向家长和学生展示教学资源、优势专业及最新的留学资讯。

实践机会积累经验

10月27日上午，北京国家会议中心展厅内人头攒动。在美国东北大学展台前，北京某高校学生刘思佳正在向招生负责人询问该校研究生项目情况。

刘思佳告诉记者：“我今年读大二，打算本科之后出国读计算机专业的硕士项目。在学校选择方面，我主要考虑地理位置和课程安排，希望在上学期间能找到不错的实习机会，积累职业经验。”

刘思佳得知，美国东北大学的计算机科学研究生项目开设了一个西雅图校区，这里有不少大型科技产业，例如微软和亚马逊的总部均设于此，其中有许多实习岗位面向东北大学学生。此外，学校鼓励学生参与实习，与部分雇主公司共同定制项目计划，帮助学生开启职场之路。

“电影学院的什么专业最有特色？”“学影视专业能去知名工作室实习吗？”在纽约电影学院展区，几名学生对学习电影兴趣盎然。纽约电影学院的相关负责人介绍说：“学院教学理念是‘在实践中学习’，因此实践类别的课程占比约60%。学生不仅有机会在好莱坞环球影城的片场上课、跟随制作组前往不同地方学习拍摄，还需完成属于自己的作品，这使得他们在毕业时已经具备较为丰富的经验。不仅如此，学院的设备先进、数量充足，满足同学们探索创意，在艺术舞台绽放光彩。”

在职业发展方面，许多学校向学生提供多样服务，英国雷丁大学招生老师介绍：“以商学院为例，商学院有许多课程实践性强，我们为本科学生安排1年的时间去企业实习，硕士学生实习相对较短。不仅如此，我们还有就业技能的指导，例如邀请业界人士来校园招聘、办讲座等，为学生提供更多就业信息。”

新兴学科受青睐

新西兰展区前人来人往，今年16所新西兰院校亮相，包括新西兰全部8所公立大学、国立新西兰理工学院、多所顶尖私立院校与中小学。记者了解到，近年来，新西兰大学在人工智能等新兴学科领域发展迅速，许多院校开设了人工智能相关课程和学位，例如惠灵顿维多利亚大学于今年开设了新西兰第一个完整体系的人工智能专业。

“很多大学将人工智能作为计算机相关专业下的选修课程，但惠灵顿维多利亚大学单独成立此专业，学生可以更全面地学到各方面与人工智能有关的知识。”惠灵顿维多利亚大学相关负责人说，“学校的人工智能研究团队有许多国际知名的研究人员，包括50多名教职工和博士研究生，是南半球最大的人工智能研究团队之一，师资资源丰富。在研发设备方面，学校开设了专门的人工智能研发中心，中心使用业内先进的软硬件设备，为同学们提供施展才华的平台。”

随着复合背景的人才在不同行业越来越受青睐，许多高校开设交叉学科的专业，满足学生的求职需求。例如加拿大约克大学新开金融科技专业，将相关商业场景与大数据分析技术结合，对想从事进行金融产品设计与运营、金融大数据分析等方向的同学颇具吸引力。

在英国高校展台前，刘女士带着儿子排队等待咨询。刘女士说：“专业发展前景是我们主要关注的方向之一，孩子对化学学科感兴趣，我听说一些学校结合绿色能源的发展趋势在化学专业细分开设了低碳方向项目，我们认为这样的专业对毕业找工作更友好，因此想了解具体情况。”

中小学生留学早规划

教育展上，还有不少职场人士，他们出于提升学历、开拓视野的想法想要申请留学，重返校园。就职于北京某食品公司的李先生说：“今天来是想了解一下去美国留学读MBA的情况。听说美国部分商学院开设的MBA项目校友网络广、质量高，不少在知名企业工作。我认为入读这类项目对于链接人脉、拓宽职业发展路径有许多帮助。”

“MBA项目对申请者的背景接受程度较广，无论是否具备商业领域的工作经历都可以尝试，适合许多想转换发展赛道、取得新突破的职场人。”美国东北大学的相关负责人说，“MBA的校友资源丰富，比如学院常邀请知名校友、企业家等回学校举办讲座，为在校生提供职业咨询、实习内推机会等。”

在展会现场，记者了解到越来越多家长有提早为子女规划留学的意识。一名家长向记者说：“孩子在读初一，有出国读高中的打算，今天来我们主要想知道如何提前准备申请。比如孩子喜欢画画、游泳等，我们可以参加哪些课外活动，希望尽早行动。另外，去不同国家的留学花费也是一个考量的因素，我今天主要问了加拿大、美国高中申请的相关情况，得到不少信息。”

“今天已经有不少小学、初中生的家长来询问申请留学的相关事宜了。”新西兰ACG教育机构的相关负责人说，“孩子家长对课程的设置相当关注。在新西兰读中小学，学生在下午3点后都会参加学校各类体育或音乐的活动，例如弦乐团、古典乐团的演奏，篮球、游泳、击剑等。在新西兰中学阶段，学生可以根据自己的兴趣选择科目，从高中十一年级开始分科，学生根据未来大学去向选择科目，很有针对性。”

(责编：李昉、郝孟佳)