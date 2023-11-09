原标题：校地共建科技创新研究院落户无锡高新区

11月7日记者获悉，香港理工大学无锡科技创新研究院日前在江苏无锡高新区正式启用，一批产学研合作项目签约落地。这标志着校地合作迈上了新台阶，将进一步加深粤港澳大湾区和长三角的对接联动、融合发展，推动双方深化合作。

香港理工大学无锡科技创新研究院位于无锡空港经开区航空产业孵化园内。香港理工大学将依托该研究院与一批无锡高新区优质企业开展深度合作。该研究院将无锡的经济优势与香港理工大学的教育与科研实力相结合，为技术成果转化和项目孵化及落地打开新格局。

据了解，香港理工大学无锡科技创新研究院将聚焦创新发展的战略定位，整合国内外优势创新资源，设立高端创新科研平台、开办工程学博士学位课程、建立产业培育基地，建设一批国内一流战略科技创新平台，全面发挥“官、产、学、研”的协同效应，促进多专业协作和科技成果转化，为无锡发展提供坚实的创新支撑，共同推动创新科技的大规模应用和可持续发展。

下一步，研究院将初步建成独具特色的产学研一体化科研创新基地，以工程博士学位教育为核心开展高端科技人才培养、实施技术成果转化和项目孵化，落地一批高水平科技研发项目、打造一支本地化高端科技人才队伍、沉淀一批自主核心技术成果、培育一批科技型领军企业。（实习记者李诏宇 通讯员孙嘉隆 徐逸卿）

(责编：李昉、郝孟佳)