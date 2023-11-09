人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

校地共建科技创新研究院落户无锡高新区

2023年11月09日08:28 | 来源：科技日报
小字号

原标题：校地共建科技创新研究院落户无锡高新区

　　11月7日记者获悉，香港理工大学无锡科技创新研究院日前在江苏无锡高新区正式启用，一批产学研合作项目签约落地。这标志着校地合作迈上了新台阶，将进一步加深粤港澳大湾区和长三角的对接联动、融合发展，推动双方深化合作。

　　香港理工大学无锡科技创新研究院位于无锡空港经开区航空产业孵化园内。香港理工大学将依托该研究院与一批无锡高新区优质企业开展深度合作。该研究院将无锡的经济优势与香港理工大学的教育与科研实力相结合，为技术成果转化和项目孵化及落地打开新格局。

　　据了解，香港理工大学无锡科技创新研究院将聚焦创新发展的战略定位，整合国内外优势创新资源，设立高端创新科研平台、开办工程学博士学位课程、建立产业培育基地，建设一批国内一流战略科技创新平台，全面发挥“官、产、学、研”的协同效应，促进多专业协作和科技成果转化，为无锡发展提供坚实的创新支撑，共同推动创新科技的大规模应用和可持续发展。

　　下一步，研究院将初步建成独具特色的产学研一体化科研创新基地，以工程博士学位教育为核心开展高端科技人才培养、实施技术成果转化和项目孵化，落地一批高水平科技研发项目、打造一支本地化高端科技人才队伍、沉淀一批自主核心技术成果、培育一批科技型领军企业。（实习记者李诏宇 通讯员孙嘉隆 徐逸卿）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部