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贵阳综保区：打造电商人才“孵化园”

2023年11月09日08:28 | 来源：科技日报
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原标题：贵阳综保区：打造电商人才“孵化园”

　　 11月6日，记者从贵州省贵阳综保区获悉，截至目前，贵阳综保区已增加外贸和电商人才3000人，占该园区人才资源总量的一半以上。

　　在新形势下如何培育本土跨境电商人才？作为贵州第一家封关运行的综合保税区，贵阳综保区给出了答案。

　　位于贵阳综保区的贵州跨境电商产业园，是贵州唯一的跨境电子商务产业园区，也是贵阳综保区打造的数字贸易“一区两园”产业中心项目。在聚焦企业招引和企业孵化的同时，贵阳综保区利用贵州跨境电商产业园内丰富的外贸和跨境电商资源，着力建造电商人才“孵化园”，以提升园区对电商人才的磁吸效应。

　　贵阳综保区自获批“贵阳市跨境电商人才示范基地”以来，充分发挥政策优势，配合市级部门共同启动“政校企”三方参与的跨境电商青年创业创新大赛，着力打造“练兵场”，培养“潜力股”。贵阳综保区通过专业孵化机构结合本地供应链的孵化方式，积极与贵商易科技有限公司、贵州星途通信有限公司等企业共同打造跨境电商人才“孵化器”。贵阳综保区还通过与省内外13所高校合作，链接校企优质资源，“订单式”培育电商人才。同时，贵阳综保区将整合优秀的产业链资源，持续链接更多优质跨境电商平台，共建数字贸易“人货场”，着力为高校毕业生提供真抓实干的创业孵化平台，以“前端孵化+创业指导”的“双引擎”服务模式，助力高校毕业生就业创业。（记者何星辉）

(责编：郝孟佳、李昉)

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