人民网北京11月8日电 （记者李昉）近日，第十一届范敬宜新闻教育奖颁奖典礼在清华大学举行。中国人民大学教授胡文龙，北京大学新闻传播学院教授、中央民族大学特聘教授程曼丽获新闻教育良师奖；人民日报社（上海分社）高级记者李泓冰获新闻教育良友奖；浙江大学丁增尼达、南京大学付思涵、中山大学胡世鑫等11人获新闻学子奖；南京师范大学黄颖哲、武汉大学黄煜等11人获新闻学子提名奖。

第十一届范敬宜新闻教育奖颁奖典礼在清华大学举行。清华大学供图

清华大学副校长李路明介绍，在新闻教育方面，范敬宜先生作为清华大学新闻与传播学院的首任院长，坚持用马克思主义新闻观统领新闻传播教育。他提出的“素质为本、实践为用，面向主流、培养高手”的十六字育人理念，凝结着中国新闻事业与新闻教育相融合的思想精华。

中国记协党组成员、书记处书记吴兢表示，新闻战线肩负神圣职责使命，要在培养造就大批德才兼备的高素质新闻人才上展现新担当、体现新作为。就新闻人才队伍建设方面，吴兢提出三点建议，一是突出价值引领，以真理之光培根铸魂；二是强化联动协作，以平台建设汇聚合力；三是贯通理论实践，以学用结合锻造铁军。

“我们需要卓越的新闻人才，更需要业界和学界一起打造最大同心圆，把范敬宜先生的精神传下去，把新闻事业做好。”复旦大学新闻学院院长张涛甫表示，学习范敬宜先生的精神，一是家国情怀，二是新闻理想，三是教育情结。践行范敬宜先生精神一定要好学力行，用新闻实践把理想、蓝图变成现实。

颁奖仪式上，中国新闻传播案例库同时发布。该案例库收入中国特色新闻学、国际传播与公共外交、智能传播与科技伦理、视听传播与创意媒体、经济传播与媒介管理等研究方向的文字、图片、视频案例，致力于打造共享、共建、共赢的新闻传播自主知识体系学术交流平台。

(责编：李依环、熊旭)