活动现场。中国教育学会供图

人民网北京11月8日电 （记者李依环）日前，中国教育学会拔尖创新人才基础培养专业委员会2023年学术年会在江苏无锡举行。

中国教育学会副会长朱卫国在讲话中指出，强教必先强师。教师是学校培养拔尖创新人才的关键所在，教师的创新能力和批判性思维的发展，是培养拔尖创新人才自主学习能力和高阶思维水平的根本保障。教育工作者要坚持因材施教，积极探索适合我国拔尖创新人才基础培养的路径。

对于拔尖创新人才的早期培养，朱卫国表示，广大教育工作者要把好人才培养工作方向，紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题；要准确把握学生全面发展与拔尖创新的辩证关系，坚持爱国情怀、社会责任感与创新精神、实践能力培养并重，坚持为党育人、为国育才，让拔尖创新人才真正成为能够担当民族复兴大任的栋梁之才。

中国教育学会拔尖创新人才基础培养专委会理事长、北京市第八中学校长王俊成认为，要育创新英才，教师首先要有为党育人、为国育才的高尚使命感和历史紧迫感；要有面对问题勇于创新实践、研究求真的自觉和能力；要善于理论与实践结合、行者和悟者统一地用心发现问题，有智慧地解决问题，潜心科学地研究规律，精益求精地培育英才。

江苏省无锡市人民政府副市长秦咏薪在致辞中表示，近年来，江苏无锡在科学教育、工程教育等方面，瞄准国家发展战略要求，开展创新拔尖人才基础培养探索实践，积极构建开放灵活、学段贯通的培养机制，形成了具有无锡特色的拔尖创新人才基础培养模式。希望专家们能够继续积极支持无锡市基础教育拔尖创新人才培养的探索实践。

大会当天同期举行了拔尖创新人才基础培养的教师素养发展研讨会。研讨会以“建强国之师 育创新英才”为主题，邀请11位专家现场作主旨报告，聚焦基础教育阶段拔尖创新人才培养路径等话题进行分享交流。

(责编：李昉、熊旭)