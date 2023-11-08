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落实立德树人根本任务 “小芝麻”十大成长学院在京启动

2023年11月08日13:43 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月8日电（记者鲁婧）11月7日下午，以“陶香润品格创造承发展”为主题的“小芝麻”十大成长学院在北京黑芝麻胡同小学启动。

“小芝麻”十大成长学院启动仪式现场。人民网记者 鲁婧摄

“小芝麻”十大成长学院启动仪式现场。人民网记者 鲁婧摄

为充分发挥“家校社”协同育人的教育实践，黑芝麻胡同小学成立思政、劳动、体育、科创、艺术、新闻、文化、健康、戏剧、管理十大成长学院。据了解，成长学院主要组织架构由校内导师团长、校外顾问团队、家校联盟矩阵组成。学院由学生担任院长，以此提升学生人际交往能力与自主管理意识，拓展视野，激发学生创造潜能。

黑芝麻胡同小学校长赵丹阳介绍，学校以“创造教育”为核心，从“创造的钥匙”“创造的阶梯”“创造的舞台”三个层次递进发展，基于陶行知先生的“小先生自主化管理”思想的浸润，从“思政与管理”“艺术与戏剧”“科学与劳动”“体育与健康”“新闻与文化”五大板块构建润德、启智、育美、健体、慧劳的学生自主成长模式。

此外，黑芝麻胡同小学未来将在跨学科项目式学习及实践育人、活动育人等方面作出新的实践与探索。

(责编：李依环、熊旭)

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