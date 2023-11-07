人民网北京11月7日电 为纪念联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》通过二十周年，“以非物质文化遗产系统性保护促进可持续发展”学术论坛日前在山东大学举办。

山东大学党委书记郭新立表示，山东大学以文史见长，近年来，在建设传承创新中华优秀传统文化最具代表性大学方面取得了积极进展。非物质文化遗产研究是一项多学科、跨学科的工作，学校将全力支持文化和旅游研究基地建设发展，为强国建设、民族复兴贡献山大智慧和力量。

文化和旅游部非物质文化遗产司司长王晨阳指出，非遗保护在诸多方面发挥着越来越重要的作用，现已进入系统性保护、全面融入当代社会发展的新阶段。文化和旅游部在山东大学等四所高校设立非物质文化遗产类研究基地，就是要强化探索非物质文化遗产系统性保护、实现可持续发展的理论、路径和实践创新，加快建构中国自主的知识体系助力赋能，筑牢强国建设、民族复兴的坚实文化支柱。

论坛主旨发言环节，中国社会科学院荣誉学部委员、中国民俗学会荣誉会长刘魁立，中国社会科学院学部委员、中国民俗学会荣誉会长朝戈金，华中师范大学非物质文化遗产研究中心主任、教授黄永林，中国社会科学院研究员巴莫曲布嫫，中国社会科学院大学张玲，山东大学儒学高等研究院民俗学研究所所长龙圣等专家，围绕“加强非遗系统性保护，促进可持续发展”相关话题展开学术研讨。

对于专题研讨环节，论坛共设置“文明交流互鉴”“中国实践”“路径选择”“生态文明建设”四个板块，多位专家、学者围绕《非遗公约》相关概念术语、社区参与、道德伦理、名录机制、国际合作、清单编制、系统性保护、可持续发展等诸多议题分享研究成果，并展开热烈讨论。

据悉，论坛期间还组织举办中国非遗系统性保护交流会，与会代表就非遗学术研究、人才培养、学术评价体系、期刊发展等议题进行进一步探讨。（李依环、郭翠潇、毛春晓、朱彦初）

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