全球食物动态感知研究中心在北京工商大学成立。校方供图

人民网北京11月7日电 日前，全球食物动态感知研究中心（下称“中心”）成立签约仪式在北京工商大学举行。未来，中心将聚焦全球食物可持续产出和供给变化，开展基础数据库的建立，数据和运算模型的建立，中长期动态感知研究、预测和预报，建议和应对措施的提出等四个大类的建设内容和研究方向。

据悉，北京工商大学在已有的食品大数据成果基础上，与国内权威科研院所、机构等联合成立全球食物动态感知研究中心，旨在利用遥感数据、气象数据、卫星数据、历史数据的收集和统计等，呈现数字化，数据化，数智化的全球食物地图；采用 AI智能运算、计算及监控等，实现对全球食物可持续产出和供给变化的动态感知；针对性地开展预测和演化过程的研究，实现对全球食物产出和供给变化的动态感知、预测与演化的研究。

中国工程院院士赵春江表示，对影响国内及全球食物产出和供给变化因素做出系统的梳理和研究，同时依靠建立数据模型和智能运算，对未来中长期食物生产供给前景做出预判和动态感知的工作意义重大。希望中心成立后，遵循科学、严谨、创新、开放的态度开展研究工作，多出科研成果，为我国乃至世界的食物供给保障和安全做出贡献。

中国气象局科技与气候变化司司长熊绍员表示，参与共建单位国家气候中心作为我国气候和气候变化监测预测评估的国家级业务单位，在这个研究平台中将发挥积极和重要作用。希望中心遵循创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，强化学科交叉融合和产学研结合，明确研究目标方向，凝练重大科学问题和研究任务，突破关键核心技术，加快建设成为国内外有重要影响力的国际性科创平台。

北京工商大学校长郭建华表示，中心成立后，将发挥学校及各合作院所、机构在食物领域的比较优势，通过深入合作和跨学科协作，围绕全球食物生产和供给所面临的问题和挑战，有针对性地确定科研课题和研究方向，以科学、严谨、创新的态度开展全球食物动态感知研究工作。

当天，全球食物动态感知研究中心暨全球食物地图第一次工作会议同期举办。会议就研究中心理事会成立、人员组成以及相应组织机构等议题进行了讨论，并通过了理事会组成及人员任命。（李依环、实习生朱彦初）

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