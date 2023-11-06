教育部高等学校法学国家教材建设重点研究基地启动仪式举行。中国政法大学供图

人民网北京11月6日电 （记者李昉）近日，教育部高等学校法学国家教材建设重点研究基地启动仪式暨首届法学教材建设论坛在中国政法大学举行。

高等学校法学国家教材建设重点研究基地是教育部认定的第二批国家教材建设重点研究基地，是国家级教材研究专业机构，将服务国家法学教育发展和教材建设重大战略，推动提高教材建设科学化水平，为教材建设、管理政策制定提供理论支持和智力支撑。

教育部教材局副局长、国家教材委员会办公室副主任陈矛指出，基地应在法学教材研究和建设方面发挥示范、引领作用，要为国家教材建设献计献策；要一体化、系统化研究教材、建设教材；要团结、汇聚全国法学专家学者，共同推进法学教材建设。

国家教材委员会委员、中国法学会学术委员会主任张文显提出，要坚持自上而下带动与自下而上创新相结合，鼓励高校教师创作高质量、有特色教材，确保法学教育与国家发展同步。

中国政法大学党委书记胡明表示，教材是培养时代新人的重要载体，在立德树人中发挥着核心作用。“我校将举全校之力、汇学界之智持续加强教材基地建设，充分发挥平台的聚集效应和研究优势，聚焦开展教材建设研究、教材研究队伍建设、创新基地运行机制等方面下功夫，打造更多培根铸魂、启智增慧的高质量法学教材，在服务新时代法学教育和法治中国建设中作出新的贡献。”胡明说。

此外，在随后举行的首届法学教材建设论坛上，各位专家学者围绕“中国法学系列教材建设的路径与方法”主题进行了深入研讨，为基地建设和中国法学教材体系建设建言献策。

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