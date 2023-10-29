原标题：深学笃行，谱写高校发展新篇章

习近平生态文明思想是一个系统完整、逻辑严密、内涵丰富、博大精深的科学体系，是新时代推进美丽中国建设、实现人与自然和谐共生的现代化的强大思想武器，为加快发展方式绿色转型、深入推进污染防治攻坚、提升生态系统多样性稳定性提供了科学引领。高校有优势、有义务、有责任在深学习近平生态文明思想、笃行生态文明建设上发挥重要作用。

打造深入学习贯彻习近平生态文明思想的教育高地。高校要将习近平生态文明思想融入思政课、通识课和专业课，瞄准碳达峰碳中和、无废城市等领域开设应对气候变化、碳经济研究、清洁能源等新兴专业，推进生态哲学、生态经济学、生态法学、生态美学等交叉学科发展。高校要做强做实习近平生态文明思想研究的相关教材建设，出版一批具有引领性、影响力的高水平教材。高校还要结合自身优势学科特色，在理论研究、绿色发展、减污降碳、生态修复等方面加强高层次人才的建设和储备。

打造深入学习贯彻习近平生态文明思想的研究高地。高校要发挥多学科研究的交叉优势，结合实际成立习近平生态文明思想研究中心（实践基地），系统研究习近平生态文明思想的重要理念、重大理论命题、标志性范畴、代表性观点、方法论的创新等，推动形成生态文明建设的中国标准、中国方案、中国答卷。高校要根据自身情况，整合优势资源，服务国家重大发展战略。高校要加强国际合作，强化科技创新协同，成立碳经济研究院和未来技术学院等，抢占人才培养和科学研究双高地。

打造深入学习贯彻习近平生态文明思想的实践高地。高校要充分发挥生态环境类专业的优质教育资源辐射带动作用，大力推动环保科普工作，全面建立面向社会的生态文明宣传教育长效机制；要依托各类污染防治技术研发实验室，大力推进绿色产业技术升级，实现科技成果转化应用；要结合习近平生态文明思想研究，科学开发培训课程体系，健全产学研联合的教学培训平台，为面向学生的习近平生态文明思想宣传教育注入新活力。

(责编：郝孟佳、孙竞)