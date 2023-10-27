余依萍

孝义文化节的吉祥物鸦鸦，根据颜乌传说而设计。

胡家豪摄

“中了！又中了”，日前，在浙江省义乌市苏溪镇的咚咚孝义广场，老人们正在趣味游园会上参加投壶、套圈、吹乒乓球等活动，这是义乌市“浙里情深 敬老情浓”尊老敬老活动月暨2023年苏溪镇孝义文化节上的内容。今年10月是第14个全国“敬老月”，义乌通过举办孝义文化节，吸引更多市民和游客在快乐的旅游体验中接受孝义文化熏陶。

义乌古称“乌伤”“乌孝”，自古崇尚孝义文化，该县县志记载：“秦颜孝子氏，事亲丧，葬亲躬畚锸，群乌衔土助之……”颜乌侍亲极孝，父亲死后，他悲痛万分，赤手刨土筑坟葬父，感天动地，引来乌鸦群衔土相助。2000多年来，颜乌后裔就聚居在颜村和颜坞村一带，苏溪镇由此被称为“孝义故里”。

颜乌故里位于苏溪三联村，是颜乌后裔的聚居地，由颜村、颜坞、上山王3个自然村组成。村内建有孝德楼、孝子亭、颜孝子碑等。2023年1月20日，《颜乌的传说》被评为浙江省非遗项目，吸引了许多市民和游客，大家在参观游览之余，一同探寻“知孝明义”的源头活水。

文化润心，春风化雨。苏溪镇的精神脉络里，深植源远流长的孝义文化、回报乡梓的先贤文化，更带着义乌鸡毛换糖、敢为人先的改革精神。近年来，苏溪镇推进“孝义教育+文化旅游”融合，指导苏溪镇初级中学编撰《知孝行义》校本读本，在润物无声的熏陶中传承孝义文化教育，让游客通过研学活动，重温古代文人墨客赞颂颜乌诗句，观赏当今颜氏后人打造的孝义墙、孝德楼等，零距离感受颜乌葬父的孝义善举，聆听《孝德感乌》创作背后的心路历程，感知“至孝格天、风骨裂石”的孝义精神。

(责编：李昉、孙竞)