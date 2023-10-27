曹瑞红

庄娜前排（左二）和南京高中生合影。

安布罗谢女士（左二）身穿旗袍参加中国文化活动。

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罗马尼亚巴克乌费迪南德一世国立高中于2014年秋天开设中文课。2016年，该校孔子课堂揭牌，目前的中文教学开展得有声有色。

为中文课奔走的“娜娜姐”

说到中文课和中文课堂的开设，罗马尼亚姑娘庄娜付出了很多努力。庄娜是“中国通”，我亲切地叫她“娜娜姐”。娜娜姐因对中国文化感兴趣，于2000年开始学中文，2012年到南京大学攻读硕士学位。在南京就读期间，她协助当地学校组织相关活动，让中国人更加了解罗马尼亚文化，为中罗文化交流做出自己的贡献成了她的目标。

2014年暑假，庄娜回国后找到中方相关负责人，协商在巴克乌费迪南德一世国立高中开设中文课程事宜。庄娜毕业于这所学校，该校校长是她读高中时的生物课老师。她为双方牵线搭桥，当年9月，中文课顺利开设。

也是在2014年秋天，我赴罗马尼亚任教，赴任前收到了娜娜姐的邮件。她热情洋溢地介绍了自己，介绍了罗马尼亚、巴克乌以及费迪南德一世国立高中，并对我将成为她高中母校第一任汉语教师充满期待。在生活上，她给我很多帮助，不仅提醒我要带的东西，还在回到南京读书后继续帮我和校方沟通相关问题并请她在巴克乌的好友周末邀请我到家里做客。这些帮助让我倍感温暖。

现在，娜娜姐是布加勒斯特卡罗尔·达维拉医药大学博士研究生。她希望能在“中西医相互融合”方面有更多探索。

支持中文教学的安布罗谢

我在巴克乌工作期间，阿德里安娜·安布罗谢女士是这所学校的英语老师，也是学校公共事务管理负责人，现已退休。那时，她和校长常说：“中文教学的事儿你说了算，我们尽力协助。”安布罗谢的丈夫是一位音乐家，曾多次赴华演出，她也常陪丈夫前往中国。安布罗谢最喜欢的城市是西安，还喜欢中国的茶叶和丝绸。她很支持我的中文教学，不仅带着我去听当地老师的课、向我传授课堂管理经验，还穿着旗袍参加我组织的中国文化活动、帮助我和学校各部门沟通。

安布罗谢不只在工作上给予我支持和帮助，还在生活中照顾我，让我感到母亲般的温暖。她带我到中餐馆，告诉我如果需要中国食材，她会委托这家餐馆从布加勒斯特帮忙采购。如果布加勒斯特也没有的话，她还可以请常去中国的丈夫或朋友帮我从中国捎来。我为学生上第一堂中文课时，她坐在教室最后一排。听课后，给了我很多鼓励。让我最难忘的是，在我第一任期结束回国休假前，安布罗谢说：“你的父母应该为自己有这么一个勇敢而优秀的女儿感到骄傲和自豪！”

2014年，初到罗马尼亚的我，从未想过会在这里度过10年教学时光。我的坚持正是来自像安布罗谢女士一样的师友对我的鼓励，他们积极支持中文教学，热爱中国文化，对历任中国老师给予无微不至的关怀。玛丽亚·奥若格是该校小学部班主任，从2014年学校开设中文课至今，她所带的班级都是全员学中文。她会帮助中文老师进行课堂管理，也会协助开展相关文化活动。

正因为我在巴克乌孔子课堂遇到的这些可爱师友的支持和鼓励，我爱上了巴克乌这座小城，爱上了罗马尼亚，爱上了在罗马尼亚教中文。

（作者系罗马尼亚布加勒斯特大学孔子学院中文教师）

(责编：李昉、孙竞)