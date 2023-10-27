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澳洲华人艺术联盟协会演艺总监曾秀敏——

“热爱可抵岁月漫长”

睿加 刘欣欣
2023年10月27日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　曾秀敏是澳洲华人艺术联盟协会演艺总监，在澳大利亚，她努力推广中华传统文化，已经超过10年。

　　“选我选我！”

　　30多年前，曾秀敏到澳大利亚打拼。当时，她做过当地中文补习班的老师，学生主要来自华人家庭。

　　曾秀敏说：“澳洲华侨华人的第二代、第三代中，很多孩子已经西化。一些孩子只能听懂中文，但不会说中文；有一些孩子甚至抗拒学中文。”这让她感到痛心，“如果华人孩子对中华文化一窍不通，这是我们第一代移民的失责。”

　　参天之木，必有其根；怀山之水，必有其源。中华传统文化是华侨华人的根与源，曾秀敏始终谨记在心。她在教学中使用中国国内的语文课本，同时发挥自己的艺术特长，教孩子们学习中国传统的琴棋书画。她努力做到寓教于乐，培养小朋友们对传统文化艺术的兴趣。

　　“最喜小儿无赖，溪头卧剥莲蓬。”清脆稚嫩的童音朗诵诗歌，尽管普通话未必标准，仍然令人心中暖流涌动。慢慢地，小朋友们爱上了富有韵味的古诗词。有演出机会时，曾秀敏在课堂上问：“谁愿意参与诗朗诵表演？”孩子们都会踊跃地举手，大声喊：“选我选我！”“我也想参加！”

　　为了培养孩子们对中华文化的兴趣，补习班的老师们还会常常与孩子们分享中国古典音乐。“他们都觉得中国乐器的声音特别美。”曾秀敏说。渐渐地，越来越多孩子开始学习古筝。

　　曾秀敏感到很幸运。在她和其他老师的努力下，孩子们能在中华文化的氛围中长大，能得到中国古典之美的熏陶。

　　“有一分光，发一分热”

　　小时候，曾秀敏跟随两位艺术家兄长咿呀学艺：黄梅戏、越剧、快板……“我一边看一边模仿。”曾秀敏说。耳濡目染之中，对中华传统艺术的热爱在她心中油然而生。

　　退休后，曾秀敏没有选择“躺平”，而是尝试将中华传统艺术带到海外。“我不为名利，只是希望能够为传统文化的推广做些事情。”她说，“有一分光，发一分热。”

　　曾秀敏曾将澳大利亚华人的奋斗史改编成快板节目，在澳洲华人电台和多个社区进行表演。她穿上长袍和马褂，以朗朗上口的台词和惟妙惟肖的表演，歌颂中华儿女文化基因中的奋斗精神。

　　“自强，团结，奋进！在墨尔本的华人建立了唐人街，让老城镇旧貌换新颜。”曾秀敏的演出让观众倍感鼓舞振奋。“我希望用中国传统的艺术形式赞美中华儿女的优秀品质。”曾秀敏说。

　　今年中秋节，作为澳洲华人艺术联盟协会的演艺总监，曾秀敏组织了一场大型中秋联欢晚会：旗袍秀、笛子独奏、彝族舞……多姿多彩的节目精彩上演。

　　月圆时刻，身在异国他乡的华侨华人团聚在一起，分享月饼、闲话家常，借传统习俗和传统艺术，倾诉对故土与亲人的思念。

　　“带来更高质量的演出”

　　曾秀敏说：“个人的力量太渺小了，我们要联合起来，才能更有影响力。”

　　曾秀敏所在的澳洲华人艺术联盟协会团结了许多在澳华人艺术团体。协会几乎每个月都会举办一场演出，在澳洲各地展示中国艺术之美。

　　曾秀敏积极带领协会中的华人艺术团参与当地的大型嘉年华等活动。她说：“中国传统艺术在海外展现出旺盛生命力。”

　　有一次在公园演出，一名来自尼泊尔的小朋友兴奋地跟表演者说：“你们的衣服和舞蹈太好看啦！”曾秀敏很高兴。

　　曾秀敏组织艺术团将中国艺术带到澳洲基层社区，送入养老院，让更多人感受中华传统文化的魅力。她还组织了多场义演，筹集的善款均用于改进社区学校的教学设备。曾秀敏和团队成员也经常遇到困难：没有资金、场地短缺、专业性不足……她却淡然处之：“我相信，热爱可抵岁月漫长。”

　　曾秀敏还有一个愿望：回到中国，举办一场中澳传统艺术联欢晚会。她说：“我们希望和国内高水平艺术团体交流学习，精进我们的表演，给海外观众带来更高质量的演出。”

(责编：李昉、孙竞)

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