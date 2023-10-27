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四名小学生因为一只昆虫被表扬了

本报记者 李 贞
2023年10月27日08:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近日，江西省宁都县的4名小学生，因为一只虫子获得许多网友点赞。这是怎么回事？

　　据新华社微信公众号报道，10月9日晚，宁都县黄陂镇的4名小学生在一个篮球场玩耍时，突然发现球场地面上有一只很漂亮的甲虫。它的个头很大，甲壳在灯光下泛出独特的光泽。这激起了孩子们的好奇心，该怎么处理呢？

　　孩子们找来一个塑料餐盒，将甲虫小心翼翼地装了起来，还用树皮、木屑在盒里搭了个小窝。大家想起之前在学校里的法制课上，民警叔叔曾宣传过的环保知识，一致决定把甲虫交给警察。

　　看到眼前的甲虫，值班民警熊超也感到很惊奇。“这只甲虫有成人手掌1/3大小，长着一对超过体长的前肢，我从没见过这样的虫子。”熊超说。

　　考虑到天色已晚，熊超让小朋友们先回了家。他拍下甲虫的照片后，立即发给县林业部门帮忙鉴定。

　　当晚，林业专家给出了鉴定结果——这是一只阳彩臂金龟，是国家二级保护野生动物，也是世界自然保护联盟濒危物种红色名录上的珍稀昆虫。这种昆虫对生存环境要求很高。随着生态环境不断改善，近年来偶有发现。专家认为，发现甲虫的篮球场周围植被丰富，自然环境很好，加之阳彩臂金龟有趋光性，可能是受篮球场灯光的影响，爬到了附近。

　　经专家观察，这只阳彩臂金龟无明显伤痕，生命体征良好，具备放生条件。于是第二天，熊超和同事们上山，认真寻找植被良好的处所，小心翼翼地放生了这只甲虫。

　　10月16日下午，民警带着奖状和笔记本等纪念品来到宁都县黄陂镇中心小学，对4位同学进行了表扬。

　　这件温馨的小事也打动了许多网友。网友“苗苗”说：“感谢孩子们发现了珍贵的甲虫并保护了它，环保意识真强！”网友“anya”说：“环保知识宣传得好，培养了孩子们爱护自然的心。”

(责编：李昉、孙竞)

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