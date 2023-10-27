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两岸青年书店北京揭牌

2023年10月27日08:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图为参加活动的两岸青年展示手工作品。
　　主办方供图

　　  “真青春·活出彩·书香为伴·梦想启航”活动暨“温暖的BaoBao·两岸·青年书店”揭牌仪式近日在北京举办，这也是系列活动“識·光”两岸青年阅享会的开篇。

　　两岸青年以演说形式分享自己与读书的故事。现场国家级非物质文化遗产北京“面人郎”第三代传承人郎佳子彧的面人“小品”，为活动增添文化趣味。

　　台盟中央副主席兼秘书长江利平表示，中华优秀传统文化源远流长，博大精深，读书是传承中华优秀传统文化的重要途径。他希望两岸青年团结一心，凝聚共识，把握历史大势，坚守民族大义，维护国家统一。希望更多台湾青年来祖国大陆筑梦、追梦、圆梦，共同谱写两岸青年跨越海峡团结奋进、共创伟业的青春之歌。中国报告文学学会副会长李青松和台湾知名作家蓝博洲作为特邀嘉宾现场助阵，强调情感是连结两岸青年、两岸同胞的纽带。

　　活动在两岸台胞民间交流促进会、中华全国青年联合会指导下，由两岸和平志愿者联盟、中华海峡两岸民间团体交流促进协会、中国青年报社、台海出版社主办。（俞晓）

(责编：李昉、孙竞)

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