原标题：山东淄博： “科技专员”走出去 科创资源引进来

北京化工大学专家与高青相关企业人员在交流。记者 王延斌摄

10月25日，记者在山东省淄博市高青县采访时了解到，来自北京化工大学的十几位专家一行近日来到该县，进企业、看厂房，在细致观察与互动提问之后，企业难题需求与专家技术供给的清单被清晰而完整地展现出来。

这场专家行的幕后推动者是当地的组织部门、科技部门，而具体执行者则是“科技专员”杨良。

科技干部常驻高校促成果转化

转眼间，杨良已在北京化工大学工作了5个月。此时的他，拥有两重身份：第一，他是高青县科技局副局长；第二，他是淄博市派驻北京化工大学的“科技专员”。

“科技专员”是淄博市的一项独创制度，目的是强化该市与国内重点高校科技合作。今年，淄博市组织部门会同科技部门选派十几名熟悉产业发展、科技合作等领域的年轻业务骨干，分别赴山东大学、天津大学等十几所国内重点高校担任“科技专员”，精准对接高校院所科技资源，助力科技成果进入淄博转化，破解企业技术难题。

像其他“科技专员”一样，杨良是带着任务去的。

在出发之前，他广泛调研当地企业，摸清底细，怀揣着2个问题到北京化工大学驻扎下来。在接下来的半年里，借助该校相关部门的帮助，他将想尽各种办法了解该校各个专业、各个部门的优势和强项，并推动北京化工大学专家走进高青产业，精准对接企业。

如今，梦想成真。

正值首届淄博人才节启动的关键节点，北京化工大学的专家们来了。

北京化工大学是新中国为“培养尖端科学发展所需的高级化工技术人才”而创建的一所高水平大学，是理科基础坚实、工科实力雄厚、各学科富有特色的大学。

专家进高青，科技部门自然张开臂膀，寄予厚望。

在淄博市暨高青县与北京化工大学产学研合作洽谈会上，淄博市科技局党组成员、副局长张明光吐露心声：“期望各企业主动作为，勇于亮出短板，展示合作诚意，留住专家用好人才；同时，衷心希望北京化工大学各位专家能够充分发挥专业特长，深入企业了解产业，‘问诊把脉’，指导企业突破自身技术壁垒，为高青科技创新发展提供智力支撑。”

高青县委常委、组织部部长郑祥军说：“自我县‘科技专员’到岗以来，得到了北京化工大学领导和老师的支持和帮助，为‘科技专员’开展工作提供了便利条件，部分企业也与学校老师建立了联系，在此表示由衷感谢。”

5个月内50个校企项目落地

成立于2011年的山东隆华新材料股份有限公司是国内专业的聚醚多元醇、聚合物多元醇系列产品研发企业，也是“山东省制造业单项冠军”“山东省瞪羚企业”。主要研究光催化材料可控制备与性能评价的北京化工大学化学学院副院长舒心来到这里，开展技术对接，双方有望进一步展开合作。

北京化工大学对此次“专家进高青”活动非常重视，精挑细选了15项成果与当地企业对接。

比如，北京化工大学北京软物质科学与工程高精尖创新中心项目负责人刘民教授主要从事生物药、小分子化药的原料药、药物中间体的生物合成，他的研究方向与高青县大力发展的医药健康产业不谋而合；梁鑫教授研究的无机非金属材料及金属材料的合成制备与显微结构、导热/导电性能和机械（力学）性能方向与当地推动的新材料产业找到了共鸣……

两天的“专家进高青”行程下来，成果还有很多。

以微生物发酵及进化工程为主要研究方向的北京化工大学副教授王峥被山东富欣生物科技有限公司聘为科技副总。以此为代表，北京化工大学共有5名专家被高青企业聘为科技副总。

在淄博层面上，自今年5月以来，“科技专员”已经助力该市30余家企业链接高校专家资源122人次，促成校企合作项目50余项，6所高校科技成果在淄博发布。

转眼间，杨良的“挂职”生涯也接近半年。

面对科技日报记者，他有很多感悟：“‘科技专员’制度非常务实，应该继续坚持下去；‘科技专员’是桥梁，但这个桥梁如何搭建好，让企业需求与高校智慧精准对接好，这需要他们想办法，力争做到最好，但只要深耕高校，坚持不懈，效果迟早会出现。”（记者 王延斌）

(责编：李昉、孙竞)