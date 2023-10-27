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1至9月全国城镇新增就业1022万人 

就业形势保持总体稳定

2023年10月27日07:54 | 来源：光明日报
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原标题：就业形势保持总体稳定

　　 就业是最基本的民生。最新统计数据显示，1至9月，全国城镇新增就业1022万人，失业人员再就业396万人，困难人员就业129万人。9月份城镇调查失业率为5.0%。如何看待当前就业形势？如何创造更多高质量就业岗位？如何促进高校毕业生就业？人力资源社会保障部10月26日举行三季度新闻发布会，有关负责人进行了详解。

　　政策红利持续释放

　　 人力资源社会保障部新闻发言人、政策研究司副司长陈峰介绍，前三季度，就业形势保持总体稳定。1至9月延续实施阶段性降低失业和工伤保险费率、稳岗返还、一次性扩岗补助等政策，为企业减少成本1419亿元，支出就业补助资金809亿元。

　　 “为进一步支持专精特新中小企业健康发展，创造更多高质量就业岗位，吸纳更多重点群体就业，人力资源社会保障部、工业和信息化部部署实施了专精特新中小企业就业创业扬帆计划。”人力资源社会保障部就业促进司副司长宋鑫表示，具体内容可以概括为“一个鼓励、两项服务、三项支持”。“一个鼓励”指的是鼓励劳动者创办创新型中小企业。“两项服务”指的是做好专精特新中小企业用工服务和技术技能人才供给服务。“三项支持”包括支持技术技能人才发展、支持开展就业见习活动以及支持构建和谐劳动关系。

　　 “我们还要求各地，要打包兑现就业扶持政策，加强数据比对，主动向受益对象推送政策，推广‘直补快办’模式，按规定一揽子兑现吸纳就业补贴、社保补贴、扩岗补助等政策，释放政策红利，提高用人单位和劳动者的获得感和幸福感。”宋鑫说。

　　助力高校毕业生就业

　　 当前正处于高校毕业生秋招季，2024届高校毕业生陆续进入就业市场。同时还有部分2023届未就业的高校毕业生。接下来要如何促进高校毕业生等青年就业？

　　 宋鑫介绍，人社部将以高校毕业生等青年就业服务攻坚行动为抓手，加力冲刺、加密服务，多措并举促进青年顺利就业。接下来，将提前安排2024届毕业生招录招聘工作，稳定公共部门就业岗位。同时，实施补贴政策“直补快办”，落实社保补贴、吸纳就业补贴、税费减免等支持政策，激励市场主体吸纳就业。

　　 针对离校未就业毕业生，宋鑫介绍，下一步，人社部门将用好“家门口”就业服务站等力量，主动联系毕业生，提供政策宣介、职业指导、岗位推荐、技能培训或者就业见习机会，并告知求职登记渠道、岗位信息、政策服务查询渠道等。

　　 在招聘方面，宋鑫表示，将通过大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场，为广大毕业生提供更多适合的岗位；实施金秋招聘月活动，面向登记失业青年和未就业毕业生集中开展线上线下招聘。同时，人社部还会同国资委等部门，组织中央企业面向西藏、青海、新疆高校毕业生开展专场招聘。

　　 为提升青年就业能力，人社部门将深入实施百万就业见习岗位募集计划，引导鼓励青年参加就业技能培训、创业培训、新职业培训。

　　 人社部门还将对脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及身有残疾和长期失业等困难毕业生进行重点帮扶，优先推荐岗位，优先落实政策，优先组织培训见习；对2024届在校的困难大学生，发放一次性求职创业补贴，切实减轻他们的求职负担。

　　 （记者 邱玥）

(责编：李昉、孙竞)

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