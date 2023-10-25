宁琦

原标题：以爱国主义精神激发奋斗动力

对每个中国人来说，爱国是本分，也是职责，是心之所系、情之所归。爱国，是一个人立德之源、立功之本。在爱国主义的驱动下，一代又一代中华儿女为祖国发展繁荣自强不息、不懈奋斗，书写了中华民族生生不息的壮阔历史。20世纪以来，以爱国主义精神为核心的五四精神，感召越来越多的先进分子集合在马克思主义旗帜下，推动了中国共产党的建立，矢志为民族复兴奋斗。改革开放初期，北京大学的学生喊出了“团结起来、振兴中华”的响亮口号，是爱国奋斗的时代强音。

新时代以来，在爱国奋斗精神的感召下，各条战线上涌现出了一大批先进典型，推动着国家发展和社会进步。从为国家利益勇闯科研“无人区”的科学家，到投身教育事业数十年如一日的教育工作者，从“大国工匠”到快递员、“外卖小哥”，还有广大扎根一线服务群众的基层干部，他们的事迹生动诠释了“社会主义是干出来的”“幸福都是奋斗出来的”。

在当代弘扬爱国奋斗精神，有着更为强烈的现实意义。当前，国际竞争高度关注前沿新兴领域，一国能否占领新一轮科技革命制高点，事关未来国家发展的战略优势。其中的很多事业都是前无古人的，世界历史和教科书中都没有答案。在关键领域实现重大突破，解决经济社会发展和人民生活面临的重大问题，需要国家的强大支持和个人的不懈努力，这深刻体现了国家发展与个人奋斗的辩证关系。在新时代继承和发扬爱国奋斗精神，就是要把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，以爱国主义精神激发奋斗动力，以奋斗的具体实践建设更繁荣的国家。

马克思指出，一个时代的精神是青年代表的精神。爱国主义教育要面向全体人民，特别是要聚焦青年。他们是整个社会力量中最积极、最有生气的力量，是国家希望、民族未来所系。历史深刻表明，爱国主义自古以来就流淌在中华民族血脉之中，是中国人民和中华民族维护民族独立和民族尊严的强大精神动力。以爱国主义精神为核心的五四精神，是指引广大青年勇敢前进的精神旗帜。1939年5月，毛泽东同志在延安庆贺模范青年大会上说：“中国的青年运动有很好的革命传统，这个传统就是‘永久奋斗’。”在全面推进中华民族伟大复兴的新征程上，教育事业要帮助青年学生继续高举爱国主义旗帜、传承弘扬奋斗精神。

2018年5月2日，习近平总书记在北京大学考察时向广大青年提出“爱国、励志、求真、力行”的四点希望。这八个字生动阐释了新时代青年学生爱国奋斗的深刻意涵。课堂教学是爱国主义教育的重要阵地，要统筹用好思政课程与课程思政，讲清楚习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，帮助他们“系好人生第一粒扣子”，引导青年大学生将党的创新理论学习成效转化为爱国奋斗的实际行动，投身民族复兴的伟大实践。（光明日报）

（作者：宁琦，系北京大学教授）

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