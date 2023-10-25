人民网北京10月25日电 （记者郝孟佳）近日，国家老年大学和中国民办教育协会联合推出“重阳康乐大讲堂”，以直播的形式为全国的老年人讲授健康知识，并在线解答疑问。

北京大学人民医院主任医师胡大一，中国中医科学院原院长、首席研究员曹洪欣，北京中医药大学东方医院推拿理疗科主任医师付国兵等，分别以《健康从“心”开始》《中医守护健康》《颈椎的居家护理》为主题，讲解了心脑血管养护、中医保健养生、颈椎养护和按摩保健等方面的相关知识，希望全国的老年人都能够主动关注、学习健康养生知识。

活动期间，国家老年大学向广大老年朋友赠送了“重阳暖心课程大礼包”，包含专家讲座、艺术名家课以及精品专题课三个课程模块。专家讲座包含35位院士、专家主讲的50门健康专题讲座，艺术名家课包含10位艺术名家主讲的国画书法课程，精品专题课包含“自我防范 守护平安”“智能时代 贴心关怀”“传承文化 品味经典”“学习相伴 终身成长”“乐享生活 激扬梦想”五个系列主题的精品微课程。

据悉，国家老年大学于今年3月3日正式成立，学校全面围绕“德学康乐为”办学宗旨，促进老年人厚德修身、终身学习、主动健康、乐享生活、积极作为，不断满足老年人多样化学习需求，努力打造全国老年朋友的知识学园、生活乐园和精神家园。

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