原标题：农机农艺融合耕播 复合套种高产高效

近日，科技日报记者来到扬州大学与江苏省睢宁县共建的大豆玉米复合套种示范基地。只见田间的大豆玉米颗粒饱满，呈现出一派喜人的丰收景象。

睢宁县农业农村局副局长李振宏告诉记者，今年，睢宁大豆玉米复合套种面积为5.9万亩，预计玉米产量亩产将达1100斤、大豆达200斤，可提高效益20%以上。

扬州大学机械工程学院教授张瑞宏介绍，大豆玉米复合套种是减少大豆进口依赖，确保我国粮食安全的重要措施。由于大豆和玉米的生物亲和性，套种较之单纯种大豆和单纯种玉米，可以获得较高的产出。但从实际推广来看，也存在着一些亟待解决的问题。

“由于大豆玉米套种的品种、农艺技术、农机技术跟不上和不配套，导致远不能实现复合套种应有的效益。”睢宁县李集镇农机推广中心主任孙永远说。

睢宁县是扬州大学的产学研合作示范基地。去年以来，中国工程院院士、扬州大学教授张洪程的农艺团队和张瑞宏的农机团队，以大豆玉米复合套种的问题与需求为导向，与睢宁县农业农村局联合组织技术攻关。“经过一年的不懈努力，我们的研究取得了显著的效果，并得到了当地种植农户的高度赞誉。”张瑞宏说。

“以前我们种植大豆玉米采用免耕直播法，免耕致使板茬地凹凸不平，杀除草种效果差，草害严重，也严重影响了玉米大豆的生长。”李振宏介绍，九道工序耕播机采用双旋深耕双镇压技术，包括耕播施肥、双轴深耕灭茬、开墒沟等在内的九道工序一次作业，耕后土细田平，杀除草种的效果显著。此外，采用双旋深耕的秸秆还田质量高，为培育壮苗提供了强有力的保证。

李振宏认为，该耕播技术还有个突出优点，即可每2.5米开一条排水沟，有效解决了黄淮地区夏季遇到大雨时的排水问题，保障了玉米大豆复合种植的高产稳产。

“这项技术在玉米大豆套种应用上刚起步。我们团队力求把九道工序技术的基本原理应用到大豆玉米套种上。”张瑞宏说。为探索新的高产高效种植模式，团队在原有基础上创新了辊槽式旋转镇压机构、抛土滑草帖刀跟进施肥机构等，成功解决了九道工序一次性作业在大豆玉米复合套种上的应用难题。

“目前，我们已实现了玉米大豆的一次性同播、严格控制种子播深的三维定位播种、把肥料施到种子下方4—6厘米的三维定位施肥，取得了玉米大豆套种一次性高质量完成所有耕播任务的重大技术突破。”张洪程表示。（记者 夏凡 通讯员 金亦富）

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