原标题：汇聚育人合力 助力学生成长

日前，海南大学观澜湖校区正式启用。10月中旬，记者走进该校区看到，这里随处可见充满现代感的建筑设计、人与自然和谐共生的环境景观。

“我们对风雨连廊顶端墙体彩绘进行留白，是想等学生入住后，征集各书院学生的意见再进行完善。”海南大学今朝书院老师刘莉莉向记者介绍，学校鼓励学生发挥主观能动性，共同参与学校建设，以此拉近学生和学校之间的距离，培养学生团结、坚定、积极的心理品质。

事实上，海南大学自2022年开始实行“一步到位，全员书院”改革以来，这种“拉近距离”的走心之举，已经不仅仅体现在新校区的建设之中。

在书院制管理机制下，海南大学推动学校各方面、各领域育人资源和育人力量向“立德树人”汇聚，打通全员育人、全程育人、全方位育人“三全育人”最后一公里，探索新时代高等院校高质量育人工作的有效路径。

拉近师生距离

“现在我们如果有问题，一下楼就能找到老师。”海南大学椰风书院2019级生物工程专业学生吕超逸告诉记者，身在书院，他们感受到的不只是与辅导员空间上的“近距离”。

不久前，吕超逸的研究成果《近红外光和电场响应纳米仿生敷料对耐药菌感染创面的抗菌促愈效应研究》在第十一届“挑战杯”海南省大学生课外学术科技作品竞赛决赛中脱颖而出，荣获自然科学类特等奖。“一开始，我没有想到去参加比赛。”吕超逸说，书院老师是他的“引路人”。最初他只扎根于实验室，不太关注实验室外的各种活动，后来选择参赛并捧得奖项，源于其所在书院老师的帮助。

“熟悉学生是项基础工作，也是拉近师生心理距离、引导他们更好成长的一种方式。”椰风书院党委书记张井富告诉记者。

他表示，像吕超逸这样的优秀学生，应该鼓励他们走出实验室。这样既可以提高其科研水平，也可以使其成为更多学生的科研榜样，带动更多学生站到更高的科技平台上。

反之，如何让更多学生愿意走进实验室呢？

“我认为，应该充分尊重学生个性特点和成长需要，关注其个性化成长过程。”海南大学研究员万逸说。学校每年招收一万余名新生，通过书院制管理模式，发挥全员制导师作用，如果能在其中引导至少1%的学生投入科研攻关，海南大学科研团队创造能力将获得显著提升。

万逸介绍，秉承“DNA螺旋上升”理念，为促进学生在单一领域实现专精化，在综合领域得到全面化发展，其指导的团队正与海南大学凤翔书院协同推进团队招募工作，让更多优秀学生走进实验室。

邀请名师授课

“第一次以这么近的距离，与新闻传播领域专家交流学习。”海南大学丹心书院学生丁乙才说。这是他与校外导师中国报业协会副理事长郭姜宁一起采风学习时的感受。丁乙才告诉记者，通过对比校外导师修改过的采风稿件，以及和校外导师多次“走心”的对话交流，他切实感受到新闻记者的职业风范，坚定了成长为复合型人才的信心。

丹心书院是海南大学实施书院制改革的先锋。该书院通过举办丹心大讲坛，开展丹心大实践等活动，陆续请来多领域名家以及校外导师到校，与学生“零距离”互动交流，做学生为学、为事、为人的大先生。

“学院邀请导师更多是从学科专业出发，而书院邀请导师则更注重挖掘学生内在潜能，引导学生获得心灵上的成长，激发学生自主探索世界的兴趣。”丹心书院党委书记姚天增说。

丹心书院还组织学生走进企业，深入了解企业经营方式及当代社会需求，真正做到科学育人与就业创业的同频共振。姚天增介绍，丹心书院以“一月一企”的方式开展创新创业培育计划暨就业实践活动。今年以来，书院已经多次组织学生与企业家、创业者、传统技艺传承人面对面交流，为学生构建更多元的学习环境。

促进交流融通

海南大学中和书院是一个中外学生融合的书院。推动中外文化交流是中和书院党委书记李丹的重要工作之一。

“音乐是跨越国界的语言，我们以音乐为桥梁，让留学生更好地感受中华文化的魅力。”李丹表示，在“中文角”第一期活动中，他们鼓励中外学生以词曲抒发情感，通过音乐深入开展文化交流，向国际留学生介绍中华文化。

今年5月，中和书院还组织开展“传承中华文化遗产，深化文明交流互鉴”非物质文化遗产文化体验系列活动，中外学生共同参与脸谱绘画、国画、剪纸与竹竿舞等活动项目。同时，中和书院还搭建起中外学生合作交流的平台，让留学生更深入了解中国传统民俗，了解非遗背后的历史“故事”。

“现在，留学生们不仅积极参与书院活动，还愿意主动讲好中国故事。”李丹介绍，中和书院组织“知行中国”品牌活动，带领中外学生了解海南自贸港建设最新成果，通过拍摄“西话东坡”“自贸青年说”等短视频，以东坡文化为切入点，展现中华文明的博大精深，用国际留学生的视角向全世界介绍我国改革开放前沿阵地。

来自波兰的国际留学生安娜告诉记者，她参加了“海南大学自贸港新青年宣讲团”，参与“自贸青年说”系列短视频的拍摄，并以留学生的视角讲述分享了在海南举办的第三届中国国际消费品博览会现场盛况。安娜表示，作为海南大学的学生，她愿意和同学们一起为加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港贡献力量。

“通过书院文化建设、学生党团班建设和书院品牌活动，我们持续推动跨文化背景、跨学科门类、跨学历层次学生交流融合。”李丹说。（记者 王祝华 实习生 曲怡臻）

(责编：李昉、郝孟佳)