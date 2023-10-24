人民网北京10月24日电 （记者孙竞）以“面向中国式现代化的高质量教师学习”为主题的第三届教师学习与专业发展国际研讨会22日至23日在京召开。来自塞浦路斯、芬兰、英国、日本等国的专家学者和国内教师教育领域的专家学者、中小学（幼儿园）校长教师展开交流研讨。

北京教育学院党委书记肖韵竹表示，在加快建设教育强国的新征程上，深入开展教育国际合作与交流具有重要意义。要以新的发展理念和教育思想指导教师学习，促进教师专业发展，进一步发挥教师教育研究对新时代基础教育教师队伍建设的重大促进作用。

北京市委教育工委委员、市教委副主任柳长安表示，希望参会专家学者通过坦诚的交流研讨，更好地揭示面向中国式现代化如何促进教师的高质量学习，完善教师专业化发展体系，为教师的学习和专业发展提供更好的平台和氛围，助力教师的幸福成长。

主论坛上，清华大学教育研究院院长石中英、塞浦路斯大学原副校长C.P.Constantinou、联合国教科文组织教师教育中心主任张民选、伦敦大学学院教育领导力中心主任顾青、北京教育学院教育管理与心理学院教授余新等5位学者分别从不同视角做了主题报告。

五个分论坛分别围绕教师学习与教学转化、教师学习与学校变革、教师学习与教师教育学科建设、教师学习与数字化转型、主编视角下的教师教育等五个重要专题，来自国内外的专家学者和实践工作者作了报告。

论坛期间，参会人员还前往了北京市东城区史家胡同小学、北京第二实验小学、北京一零一中学参观考察并进行校本研讨。

据悉，本届论坛由北京教育学院主办，北京市教育国际交流协会、塞浦路斯大学协办。

(责编：孙竞、熊旭)