人民网北京10月24日电 （记者孙竞）日前，“古文字与中华文明”国际学术论坛在清华大学举办。论坛旨在深入发掘甲骨文等古文字的思想文化内涵，传承和发扬中华传统文化，推进中华文明与世界文明的交流互鉴。来自中国、美国、俄罗斯、英国、法国、日本、德国等13个国家40多所高校、科研院所的120余位专家学者参加了论坛。

“中国的大学作为中华优秀传统文化传承弘扬的重要载体，要努力成为促进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展和人类文明繁荣进步的重要力量。”清华大学党委书记邱勇介绍，近年来，学校通过成立出土文献研究与保护中心、培养高水平研究人才、积极推动古文字跨学科研究等，取得一批重要学术成果。清华古文字研究会将秉承“中西融会、古今贯通、文理渗透”的办学风格，赓续历史文脉。

全国哲学社会科学工作办公室主任洪大用指出，要着力提升古文字学科群整体发展水平，形成与数字时代相适应的古文字研究的新方法、新范式；着力推出代表国家水准的原创性标志性成果，为推进文化复兴、建设中华民族现代文明贡献更大的学术力量；着力推动建立德才兼备、学术精湛的人才队伍，为不断推进学术创新提供坚实的人才支撑；着力加强国际学术合作、深化文明交流互鉴，为人类文明发展贡献中华民族的元素、智慧和力量。

教育部语言文字信息管理司司长田立新表示，2020年启动的“古文字与中华文明传承发展工程”，全面系统开展甲骨文、金文、简帛文字等古文字研究，揭示了古文字在中华文明乃至人类文明发展史上的重要作用。她强调，要进一步深化相关领域的国际交流合作，加强古代文明比较研究，推动海外古文字资料调查、研究成果外译等，立足世界角度阐释中华文化精神的当代价值和世界意义。她倡议海内外专家学者作为融通中外的使者，携手共进，为沟通中外文化、增进理解友谊合作作出更加积极的努力，以语言文化为纽带促进文明交流互鉴。

论坛上，芝加哥大学教授夏含夷，牛津大学教授麦笛，香港恒生大学中文系讲座教授、清华大学名誉教授张光裕分别作主旨演讲。

据悉，本次论坛由清华大学主办，清华大学出土文献研究与保护中心、古文字工程秘书处承办。论坛共设立“中国早期国家与社会”“清华简专题研究”“商周文字研究”“战国秦汉文字研究”四个分会场，百余位学者围绕主题展开深入交流研讨。

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