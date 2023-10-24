人民网北京10月24日电（记者李昉）记者刚刚从清华大学获悉，北京时间2023年10月24日，美国物理学会宣布中国科学院院士、清华大学教授、南方科技大学校长薛其坤获得本年度巴克利奖，这是该奖自1953年设立以来首次颁发给中国籍物理学家。

中国物理学家薛其坤获巴克利奖。清华大学供图。

据介绍，薛其坤凭借“拓扑绝缘体研究和在拓扑绝缘体中发现量子反常霍尔效应的创新突破”获奖。这一中国科学家在实验上独立观测到的重要物理现象，被视为全球基础研究领域的重要科学发现，是世界物理学界最为重要的实验进展之一，为后续国际凝聚态物理研究引领了新的方向。

过去十年间，薛其坤和研究团队不断尝试提高观测温度、积极寻找新材料并取得了重要进展，同时将推动实验成果进入应用领域作为目标，力求助力国家信息技术革新。“成果的取得，得益于改革开放以来国家科技实力的持续壮大和基础科学研究的长期深厚积累。这一荣誉，属于团队当中的每一位研究者，更属于国家。”薛其坤说。

据悉，巴克利奖作为国际凝聚态物理领域的最高奖，旨在表彰在凝聚态物理领域作出卓越贡献的科学家。

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