人民网北京10月24日 （记者郝孟佳）国家开放大学首届新商科创新创业大赛现场赛22日在京举办。大赛采取线上线下相结合的方式，最终评选出冠军1名，亚军3名，季军5名。

本届大赛的主题是“创新引领未来，创业成就梦想”。参赛作品要求以新商科理念为指导，紧密结合数字经济发展主战场，服务国家发展战略，体现新技术、新产业、新业态和新模式。

现场赛分为路演环节和答辩环节，评审专家从教育维度、商业维度、创新维度、团队维度、社会价值维度及现场表现维度等六个方面进行评分。

最终，来自青岛分部的作品《酷泰——打造中国工业散热出海第一品牌》获得冠军；来自武汉、西安、湖南等3所分部的作品获得亚军；来自广东、上海、河南、浙江、重庆等5所分部的作品获得季军。重庆分部作品《极鲜供应链——中国百强餐饮品牌指定供应商》获得最具人气奖；河南分部作品《广硕能源——新电力系统下的中小电厂微网智慧储能》获得最具商业价值奖；西安分部作品《“外婆的礼物”创业养老公益活动——让劳动更有价值 让生命更有尊严》获得最具社会价值奖。

国家开放大学党委委员、副校长范贤睿指出，创新创业是推进社会进步和经济发展的动力源泉，也是提升国家竞争力和综合实力的关键因素。国家开放大学举办首届新商科创新创业大赛，旨在为探索数字经济时代开放教育新商科人才培养新途径，对于提升开放教育人才培养质量、推动开放教育高质量发展，具有重要的现实意义。

据悉，大赛自2023年4月启动以来，通过分部推荐、作品赛、现场赛三个阶段，共收到来自31所分部的228个项目。大赛评委会由知名高校及企业专家组成，采用独立审阅与集中评审相结合的方式，通过工作组初选、评委会初审、评委会终审三轮评选，最终确定9支参赛队伍进入现场赛。

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