10月19日，人民数据研究院联合北京师范大学新闻传播学院、粉笔发布《青年群体职业规划数据分析报告（2023）》。报告探究青年群体的职业规划现状与趋势，分析职业教育和高校相关课程在青年职业规划中的促进作用，并结合实际情况提出相关倡议。

报告指出，当前青年群体日益重视职业规划，准备程度仍需增强；择业观念更加清晰，更懂自己想要什么；职业路径持续优化，提升职业技能意愿强烈；紧跟行业发展，注重保持职场长期学习状态。

调研发现，随着新技能新业务的高要求以及自身提升等切实需求，青年群体对职业教育培训机构持积极态度，希望培训可以帮助打破“信息差”，提升就业准备能力；希望培训能提升信息类技能，适应数字化变革。

报告同时指出，近年来高校职业指导呈现职业规划课程量大、校企合作的招聘会或宣讲会更受青年欢迎等特点，但职业规划课程认可度亟待提高。

为进一步提升青年职业规划的能力，缓解青年的就业创业压力，报告提出四点倡议：

第一，加速青年就业政策的实际落地。加快落实各项促进就业政策举措，切合青年就业现状的实际，有针对性地提供职业规划方面的指导和培训等服务。

第二，高校做实做细就业指导服务。制定切实可行的职业规划课程，可联系企业、职教机构等共同为青年提供个性化就业咨询服务，帮助青年尽早树立起成才观、就业观和择业观，助力青年迈好走向社会的第一步。

第三，发挥职教培训机构作用。青年群体可借助职教培训机构来提升职业规划能力。职教培训机构也应发挥自身资源优势，为青年群体职业规划提供更便利的方式和更丰富的资源。

第四，青年需积极规划做好准备应对挑战。青年群体需提升自身职业能力，也应提前做好职业规划，主动顺应市场需求，拓展职业选择范围，为职业发展打下坚实基础。

(责编：李依环、熊旭)