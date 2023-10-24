人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

人民数据研究院发布青年群体职业规划数据分析报告

2023年10月24日09:00 | 来源：人民网-教育频道
小字号

10月19日，人民数据研究院联合北京师范大学新闻传播学院、粉笔发布《青年群体职业规划数据分析报告（2023）》。报告探究青年群体的职业规划现状与趋势，分析职业教育和高校相关课程在青年职业规划中的促进作用，并结合实际情况提出相关倡议。

报告指出，当前青年群体日益重视职业规划，准备程度仍需增强；择业观念更加清晰，更懂自己想要什么；职业路径持续优化，提升职业技能意愿强烈；紧跟行业发展，注重保持职场长期学习状态。

调研发现，随着新技能新业务的高要求以及自身提升等切实需求，青年群体对职业教育培训机构持积极态度，希望培训可以帮助打破“信息差”，提升就业准备能力；希望培训能提升信息类技能，适应数字化变革。

报告同时指出，近年来高校职业指导呈现职业规划课程量大、校企合作的招聘会或宣讲会更受青年欢迎等特点，但职业规划课程认可度亟待提高。

为进一步提升青年职业规划的能力，缓解青年的就业创业压力，报告提出四点倡议：

第一，加速青年就业政策的实际落地。加快落实各项促进就业政策举措，切合青年就业现状的实际，有针对性地提供职业规划方面的指导和培训等服务。

第二，高校做实做细就业指导服务。制定切实可行的职业规划课程，可联系企业、职教机构等共同为青年提供个性化就业咨询服务，帮助青年尽早树立起成才观、就业观和择业观，助力青年迈好走向社会的第一步。

第三，发挥职教培训机构作用。青年群体可借助职教培训机构来提升职业规划能力。职教培训机构也应发挥自身资源优势，为青年群体职业规划提供更便利的方式和更丰富的资源。

第四，青年需积极规划做好准备应对挑战。青年群体需提升自身职业能力，也应提前做好职业规划，主动顺应市场需求，拓展职业选择范围，为职业发展打下坚实基础。

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部