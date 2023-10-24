原标题：天津滨海高新区 发布产业人才生态白皮书

10月20日记者获悉，天津滨海高新区日前发布《2023高新区产业人才生态白皮书》（以下简称《白皮书》），同期发布《高新区重点产业紧缺人才目录》及《高新区重点产业紧缺人才地图》。此次发布《白皮书》，天津滨海高新区调研了近千家企业，从人才结构及“引用育留”等多方面对高新区人才现状进行梳理、盘点和分析，为天津滨海高新区精准引进急需紧缺人才提供支撑。

《白皮书》显示，当前天津滨海高新区人才分布状况基本与高新区1+1+3的主导产业结构规划一致。2023年，天津滨海高新区五大重点产业从业人员占比达到80.5%。在人才需求中，作为主导产业的信创产业和生物医药产业人才需求占比排名前两位，分别为35.3%和18.2%。

近3年天津滨海高新区企业人才来源数据显示，高新区人才呈现外埠输入性特征——40.2%人员来自天津以外地区，其中过半人员来自北京市、河北省等地，京津冀协同发展战略效应显现，京津冀人才一体化已初见成效。

此外，天津滨海高新区在人才需求方面呈现出专业化、高学历的趋势。在2023年高新区企业招聘岗位中，近半数需求为技术研发人员，技术驱动特征明显。在学历要求上，天津滨海高新区要求本科及以上学历人员的占比超过七成，硕士及以上学历人员的占比接近10%。

同时，《白皮书》显示，2022年天津滨海高新区人员整体离职率，特别是技术研发人员和管理人员离职率相比于其他类似区域处于较低水平。35岁以下离职人员占比低于头部高新区平均水平，人才结构呈现年轻化趋势。

在《白皮书》编制过程中，天津滨海高新区还编制了《高新区重点产业紧缺人才目录》，并基于《高新区重点产业紧缺人才目录》，结合第三方人才大数据编制《高新区重点产业紧缺人才地图》。其通过锁定紧缺人才城市分布、行业分布及重点高校生源分布，方便企业“按图索骥”，快速寻找紧缺人才，提升人才引进效率。

未来，天津滨海高新区坚持“党建引领 共同缔造”，通过加强顶层设计，在锚定产业方向、构建与产业链匹配的人才矩阵的基础上，进一步激发要素活力，加大对人才发展的支持力度，贯通人才发展全生命周期，为人才提供广阔发展空间。

（记者陈曦）

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