原标题：快速热化学反应过程分析仪样机研制成功

“热”诱发或驱动的化学反应是工业反应的主体，占工业企业二氧化碳排放量的90%，反应诱发和反应进程快，因此难以实施“快速热化学反应”的在线精准测试。如何对其进行科学测试与精准分析，一直是科学仪器研制和技术研究领域的热点和难点。

记者从不久前召开的“快速热化学反应过程分析仪”项目研究进展与成果产业化推进会上获悉，经过研发团队的科技攻关，该项目已成功研制出我国首台“快速热化学反应过程分析仪”样机，并已与行业龙头企业展开合作，加快推进国产化进程。

由于国内外长期缺乏快速热化学反应特性测试和反应动力学分析的有效方法和仪器，2022年，“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”专项设立了“快速热化学反应过程分析仪”项目，在辽宁省科技厅组织下，由沈阳化工大学牵头，联合中国科学院过程工程研究所等10家产学研相关机构，在热化学快速反应转化器和小分子、大分子、杂原子等气体产物的快速在线检测方法和仪器方面联合开展科学研究和仪器研制。

该项目负责人、长期从事热化学反应测试与分析领域研究的沈阳化工大学校长许光文教授介绍，通过联合攻关，科研人员将研制出我国首套完全国产化、潜在领先国际同类仪器的热化学反应过程分析仪系统，用来分析产物生成反应动力学、测试全产物质量动态演变特性。

2005年以来，许光文创建了利用微型流化连续平推流反应器，开展热化学反应测试与分析的方法并研制出系列仪器，取得较系统的基础研究和转化应用成果。这些成果成功应用于国内外100余家科研机构及相关企业，填补了我国热化反应分析领域自主成果的空白。

据悉，该项目的研究，将进一步形成有效科学手段，深入研究和认识快速热化学反应规律，揭示反应产物生成过程特性，为碳达峰碳中和目标的实现提供有力的科学方法和手段。

目前，沈阳化工大学、中国科学院过程工程研究所已与我国颗粒测试技术领域龙头企业达成合作，全面推进热化学反应分析仪的国产化和产业化进程，以促进研究成果的快速转化应用。

（记者郝晓明）

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