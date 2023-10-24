原标题：失败是迈向科研“高光时刻”的必经之路

“听到万钢主席谈起他科研失败的经历，尤其是面对失败的心态，作为理工科学生，我很有感触，也想把感受分享给我的同学们。”10月23日，在中国科学技术大学举行的中国科协主席万钢与大学生见面会上，来自中国科学技术大学化学与材料科学学院的博士生朱健和在与万钢对话后感触颇深。

“我是一名学习基础学科的学生，基础研究要坐冷板凳，过程也很枯燥，青年学子应该怎样面对”？当现场一位同学将问题抛出后，万钢笑了笑回答道：“基础科学，其乐无穷。”

万钢认为，从事基础研究虽然要坐冷板凳，但并不寂寞。他分享了早年在同济大学求学时的经历：因为担心环境扰动影响实验结果，他总在凌晨1点到5点开展实验。“和现在年轻人一样，我那时总熬夜，但一点也不觉得困，因为实验探索的过程让我很兴奋。尤其是当有新发现时，那种感受无与伦比。”

万钢勉励青年学子，要带着激情做研究、写文章。“过程有时是枯燥的，但经历过后你会发现其中的无穷乐趣，会让你爱上科学探索的过程。”

失败是学习、科研中绕不过的槛。当有同学问到该如何面对实验研究中的失败时，万钢坦承，任何科学实验都可能经历失败，自己也不例外。“既然是实验探索，就意味着我们对事物还没有完全了解，出现与预想不一致的结果很正常，这也是科学探索的价值和乐趣所在。”他说。

万钢提醒青年学子，科学实验并非一定要看到某种既定现象，有时意外发现也能成为重要成果。他曾在一次研究时意外发现，物体内部的孔洞能够阻碍声波传播，进而起到隔音效果。这一意外收获后来也转化为研究成果。

“无论意外还是失败，这都是迈向科研‘高光时刻’的必经之路。”万钢表示，科学研究重在日常积累，对探索过程中的意外情况要保持好奇心，当意外反复出现时，或许正是规律发现的开端。

万钢同时对青年学子寄予更大期许，希望年轻人要开拓视野、眼观全球，“环境变化、粮食安全、能源问题……我国发展中遇到的许多问题，与人类共同面对的问题是紧密联系的。”他嘱托青年学子要更加注重开放沟通，与国内外一流学者广泛交流，为中国科技事业发展作出更大贡献。

（记者 都 芃）

(责编：郝孟佳、李依环)