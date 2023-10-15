原标题：第24届中国国际教育年会暨展览将于10月启幕

第24届中国国际教育年会暨展览(以下简称：本届年会)主体活动将于10月26日至28日在北京国家会议中心举行，中国国际教育展于10月21日至28日在上海、广州、成都和北京四地巡展。

本届年会积极响应联合国教育变革峰会倡议，以“突破·联通：共聚教育的力量”为主题，由全体大会、CACIE之夜、专业论坛、项目洽谈、专题演讲、主题展示、中国国际教育展、留学讲座等超过100场丰富多彩的活动组成。

全球60余个国家和地区的教育行政部门、院校、驻华使领馆、教育组织和服务机构、企业代表参会，33个国家和地区的362所教育机构参展。其中，加拿大、英国、新西兰等18个国家和地区将组织官方代表团参会、参展。

本届年会期间将举办41场平行论坛，500余位中外发言嘉宾将围绕中外合作办学、“一带一路”教育国际交流、国际化人才培养、教育数字化转型、人工智能与教育、职业教育国际产教融合、学生国际流动、来华留学人才培养、国际理解教育、青少年国际胜任力、双边教育合作等国际共同关切、社会各界共同关注的重点议题交流前沿思想、创新理念与最新实践，共同探索建设性解决方案。

此外，年会将发布《高等教育对外开放调研报告摘要》《全英文授课调研报告》《从学业到就业：全球化人才流动与发展报告》《2022年度中外合作办学国别与区域研究成果》《CEAIE2023年度职业院校国际化发展报告——国际化师资队伍建设情况分析》等权威报告、最新成果及评价标准。

年会始终秉承“国家展团、主宾国机制、接收正规院校参展、倡导现场面试”的展览理念。韩国作为本届年会主宾国参与北京展览。据悉，这是年会创建以来成为主宾国的第三个亚洲国家。(记者 徐文欣)

(责编：郝孟佳、熊旭)