人民网沈阳10月12日电 （记者鲁婧）10月12日，人民网2023大学校长论坛在辽宁沈阳举行。海南师范大学校长陈相松出席圆桌论坛并发言。

海南师范大学校长陈相松出席圆桌论坛并发言。

在论坛中，陈相松围绕议题“发挥高校基础研究主力军作用 实现高水平科技自立自强”，做出了深入的探讨。

高校是我国基础研究的主力军。陈相松表示，做基础研究不仅仅是北大、清华等重点高校的事，像海南师范大学这样的学校一样应该有所作为。

“我认为建设科技强国的标准，是能培养出世界级科学巨匠这样的科学家。”陈相松谈到，纵观世界科技发展史，涌现出一批像阿基米德、牛顿、爱因斯坦、门捷列夫、达尔文等大家所熟知的伟大科学家，他们都对人类社会的发展作出巨大贡献。“我想应该向他们看齐，要追上这个高度，才能真正地做到科技强国。”他说。

那么，什么时候才能实现这些愿望呢？陈相松表示，党的二十大报告已为我们擘画出新征程、新蓝图，即到二〇三五年基本实现社会主义现代化，到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

陈相松说：“因此，我认为到2035年，应该初步达到科学巨匠的高度，到2050年，无论如何应该达到这个高度。”他表示，这既是期望，也是必须要实现的目标。

(责编：鲁婧、刘凡)