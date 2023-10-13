人民网沈阳10月12日电 （记者赵娜）10月12日，人民网2023大学校长论坛在辽宁沈阳举行。广西大学党委常委、副校长于文进出席主题为“发挥高校基础研究主力军作用 实现高水平科技自立自强”的圆桌论坛并发言。

广西大学党委常委、副校长于文进出席圆桌论坛并发言。

当前，新一轮科技革命和产业变革正在深入推进，学科交叉融合不断发展。应对国际科技竞争、实现高水平科技自立自强，实现高质量发展，迫切需要加强基础研究，从源头和底层解决关键技术问题。

“高校是基础研究的重要创新源头，提升基础研究和学科交叉融合优势，有利于催生重大原始创新成果的产出。”于文进认为，面对强国目标的新使命，高校要聚焦国家战略需求，充分释放基础研究科技创新潜力，勇当基础研究主力军。

如何推动高校基础研究发展？于文进结合广西大学具体措施和成效提出三点：一是探索有组织的科研新模式。广西大学设立了学科交叉科研项目，首批投入800万元配套资金，聚焦重大选题，依托重大项目，开展集中攻关，形成多学科融合、技术多项链接、成果多路径涌现的科学研究综合体。

二是加强创新人才队伍建设。广西大学按照“人才+项目+基地+学科”一体化建设原则，围绕人才打造体系化创新平台，完善人才激励保障机制，推动学科内涵建设发展。近三年来，学校已引进各类人才360多人，拥有院士、杰青、长江、优青、青年长江、万人计划等国家级人才60多人，一批本土科研人员也成长为国家级人才。

三是大力推进科技体制改革。广西大学大胆破除科研体制的障碍，出台了《广西大学“扎根八桂大地 服务国家发展”科技创新行动方案》，修订实施《科研项目经费“包干制”管理办法（试行）》《纵向科研项目结账及节余经费管理办法（试行）》《科研副产品管理办法（试行）》等，进一步规范科研管理服务，同时赋予科研人员更大的自主权。

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