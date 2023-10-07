原标题：探索微观世界 点亮人类生活

10月2日到4日，2023年诺贝尔生理学或医学奖、物理学奖、化学奖依次颁发，从促进新冠病毒有效mRNA疫苗的开发，到为电子拍摄影片的阿秒科学，再到点亮电视屏幕的量子点，科学家们展示了对微观领域不遗余力的研究。

2023年诺贝尔生理学或医学奖授予卡塔琳·考里科和德鲁·韦斯曼，因为他们在核苷碱基修饰方面的发现，使开发对抗新冠病毒的有效mRNA疫苗成为可能。考里科是匈牙利塞格德大学的教授、美国宾夕法尼亚大学的副教授，韦斯曼在宾夕法尼亚大学与其共同开展了该研究。

曾经，mRNA疫苗被认为是不可行的，因为直接注射外来的mRNA到人体内，并不能有效产生疫苗起效所需蛋白质，还会诱发不必要的免疫反应。2005年，考里科和韦斯曼开创性地将mRNA中的尿苷分子替换成假尿苷分子，避免了免疫反应的发生。这种关键的调整就是获奖理由中所说的“碱基修饰”，其移除了mRNA疫苗走向临床的最大技术障碍。

美国俄亥俄州立大学的皮埃尔·阿戈斯蒂尼、德国马克斯·普朗克量子光学研究所的费伦茨·克劳斯以及瑞典隆德大学的安妮·吕利耶，因为“用实验方法产生了可用于研究物质中的电子动力学的阿秒量级光脉冲”而获得2023年诺贝尔物理学奖。

颁奖声明指出，他们的实验“为人类探索原子和分子内部的电子世界提供了新工具”，他们“已经证明了一种制造极短光脉冲的方法，这种方法可用于测量电子移动或改变能量的快速过程”。这一成果最终有望为人们带来电子设备和疾病诊断方面的飞跃。

美国麻省理工学院的蒙吉·巴文迪、哥伦比亚大学的路易斯·布鲁斯和美国纳米晶体技术的阿列克谢·叶基莫夫因“量子点的发现与合成”荣膺2023年诺贝尔化学奖。

诺贝尔化学奖委员会在一份声明中说，这几位科学家成功地制造出极小的粒子，因其性质由量子现象决定而被称为量子点，在如今的纳米技术中具有重要意义。

“献给令全人类获得裨益者”是诺贝尔奖的宗旨，奖项背后每个闪亮的研究成果，都照亮着人类的生活，拓展着人类的认知边界。

（记者 刘 霞）

(责编：郝孟佳、李昉)