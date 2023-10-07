原标题：重拾初心的诺奖

通往人类真正伟大境界的道路只有一条，那是充满艰辛与挫折的道路。

这是阿尔伯特·爱因斯坦早已窥得的科学探索的真谛。

每当生产力走到叹息之墙面前，科技的核心使命，就会从探究已知世界的细枝末节，转为挑战未知并为人类生存发展开辟更广阔空间。从青铜、车轮、火药，到近现代历次科技革命，无不以这种逻辑推动文明的前行。

只是科技革命级别的突破，极不容易。它需要阶段成果的长久累积，研究者数十年如一日的专注执着。然而，科学与科学家最需要稳定、安静的关键时刻，恰恰是最动荡、喧嚣的纷乱时节。因为在质变那一刻到来之前，人类社会都会在供给与需求日益激化的矛盾中，历经焦虑与争夺。

当下亦是如此。

而这正是我们要对获奖者和诺奖报以格外尊敬的理由。

或许你也听过这样的声音——他们评价近年来被诺奖青睐的成果，是拾遗大于前瞻、应急多于跨越，未能带来震撼灵魂的新声。但纵观近十年来的诺奖轨迹，不难看出科学家们越来越多地将视线投向了技术应用与社会生活，他们正将科学技术的“阳春白雪”，主动地贴近、造福、改善每一个平凡你我的生活。

而诺奖本身的难能可贵之处则在于：它是对这些在挫折和艰难中前行的科学家的最高肯定。

百年时光，时移世易。甘于寂寞、执着探寻的科学工作者们，其态度、精神、风骨，无不散发着光辉。尽管无人能够预告晨光破晓的具体时刻，但因为有他们的存在，人们于彷徨中依然保有人类最宝贵的东西——希望。

这一点，正是诺贝尔开设奖项的初衷。客观世界，世事无常，人类意志不能左右转移。但只要始终有人心怀天下，愿意为之奉献付出，人类文明的火种，定能够穿越风雨黑暗，延续不熄。

我们向获奖者致意，也充满敬佩地看到，全世界越来越多的科学家正以实际行动加入这一历史潮流。科研工作者不会是孤勇者，越来越多的面孔会托举起手中的文明之烛，为人类探照未知的前途。

（张梦然）

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