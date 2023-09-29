为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于继续教育与学习型社会建设的重要指示，加快推进学习型社会建设，构建人人皆学、处处能学、时时可学的全民终身学习服务体系，近日，教育部发布了《关于印发〈学习型社会建设重点任务〉的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》指出，要把建设学习型社会、学习型大国作为建设教育强国的战略举措，把教育数字化作为推进学习型社会建设的“倍增器”，聚焦关键单元和重点群体，点线面结合、近中远统筹，推动各种教育类型、资源、要素多元结合，调动社会上一切可利用的学习资源，打通家庭教育、学校教育、社会教育各环节，完善政府统筹、教育牵头、部门协同、社会参与的全民终身学习推进机制，构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，为教育强国建设提供有力支撑。

《通知》要求，要围绕学习型社会建设的重点领域和人群，统筹学历继续教育和非学历教育，以服务学习者终身学习为中心的纵向推进与以城市为节点、城乡一体的横向推进相结合，按照“广泛征集、培育为主、重在建设、成果推广”的思路，加快推进学习型社会建设重点任务。集中部署了加强新时代学习型城市建设、推进县域社区学习中心建设、推进学历继续教育教学改革创新、推进非学历教育改革创新、探索三教统筹协同创新路径五项重点任务。国家老年大学建设项目、广泛开展全民终身学习活动、继续教育领域数字化大学建设三个重点任务另行部署。

《通知》强调，各省级教育行政部门要充分认识建设学习型社会、学习型大国的重要意义，加强统筹、综合协调，主动会同发展改革、财政等部门完善政策支持；各地各校要充分调动利用现有基础和条件，加强培育建设；教育部将及时总结创新做法，凝练典型经验，推动形成建设学习型社会、学习型大国的良好社会氛围。

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