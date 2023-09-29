新华社北京9月29日电（记者樊曦）近日，全国总工会、教育部联合下发通知，共同开展困难职工家庭子女金秋助学活动和阳光就业行动。各地工会组织和教育部门重点针对工会建档立卡困难职工家庭在校生、高校毕业生，打造“助学帮扶——学习实践——就业援助”全链条服务体系。

根据通知要求，各地工会、教育部门将采取多项举措，加强工作协同，充分整合资源创新服务手段、丰富服务内容，包括推动工会助学活动与国家助学体系相结合，用好工会金秋助学资金，探索设立工会勤工助学岗位，为在校困难职工家庭子女提供生活费补贴；积极为高校、企业搭建校企对接平台，探索建立常态化合作模式，开展定向岗位对接；动员国有企业、劳模企业、爱心企业履行社会责任，为毕业生提供培训、实习、见习、就业机会等。

连日来，各地各企业工会纷纷采取行动。在贵州，兴义市总工会经过广泛宣传和摸底排查，依据资助条件严格筛选，最终确定资助困难职工子女共192户200人，累计发放助学金86.9万元；在天津，中铁十五局五公司通过各基层工会组织及时掌握助学对象具体情况，分门别类梳理各类因灾、因病等原因导致家庭困难职工子女上学、就业等方面需求，实现帮扶“全覆盖、不遗漏”；在湖南，衡阳县总工会为13名受资助学生发放5.7万元助学金，让广大职工切实感受到工会的温暖。

此外，为充分发挥创业带动就业作用，工会组织、教育部门将进一步加大创业扶持力度，鼓励有创业意愿和创业能力的困难职工家庭子女进行网络创业、返乡创业；通过举办各类创业大赛，筛选一批基础条件好、市场前景广、发展潜力大、科技含量高的创业项目，提供资金、场地、技术等方面支持，邀请创业专家、劳模工匠提供创业指导，积极落实好创业扶持政策。

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