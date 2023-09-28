记者9月28日从教育部获悉，教育部近日发布关于印发《学习型社会建设重点任务》的通知，部署加强新时代学习型城市建设、推进县域社区学习中心建设、推进学历继续教育教学改革创新、推进非学历教育改革创新、探索三教统筹协同创新路径等五大重点任务。

通知要求，推动各种教育类型、资源、要素多元结合，调动社会上一切可利用的学习资源，打通家庭教育、学校教育、社会教育各环节，构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，构建人人皆学、处处能学、时时可学的终身学习服务体系。

根据通知，新时代学习型城市建设以省会城市为引领，以地级市为重点，2023年全面启动。县域社区学习中心建设旨在建立健全城乡一体的三级社区学习中心网络，2025年基本实现县（市、区）社区学习中心全覆盖。此外，2023年至2025年，教育部每年还将培育100个左右学历继续教育教学改革创新案例、100个左右非学历教育改革创新工作案例、50个左右高校创新探索案例。

据悉，“国家老年大学建设项目”“广泛开展全民终身学习活动”“继续教育领域数字化大学建设”等重点任务另行部署。（记者 杨湛菲）

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